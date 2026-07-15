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Njemačka industrija izgubila je 177.000 radnih mjesta za samo godinu dana do decembra 2025, što pokazuje sve veći pritisak na tradicionalno najvažnije sektore njemačke privrede koji zapošljavaju oko 6,5 miliona ljudi, saopštila je danas Savezna agencija za rad sa sjedištem u Nirnbergu.

Najveći pad zabilježen je u automobilskoj industriji i kod njenih dobavljača, gde je ugašeno 52.000 radnih mjesta, prenose mediji. Dodatnih 24.000 poslova izgubljeno je u sektoru prerade metala, dok je mašinogradnja smanjila broj zaposlenih za 28.000. Smanjenje broja zaposlenih u industriji nastavilo se i tokom 2026. godine. Svijet Zatvara se jedna od najstarijih njemačkih pivara: Nakon 347 godina prinuđeni da stave ključ u bravu Predsednica Savezne agencije za rad Andrea Nales izjavila je krajem juna da nemačka industrija trenutno gubi oko 15.000 radnih mjesta mjesečno. Pad zaposlenosti odražava duboke promjene kroz koje prolazi njemački industrijski model, a posebno je pogođen automobilski sektor, koji se suočava sa prelaskom na električna vozila, rastućom konkurencijom kineskih proizvođača, visokim troškovima proizvodnje i slabijom tražnjom na evropskom tržištu, prenose mediji. (sptnik srbija)

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