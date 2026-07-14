Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da Rusija neće učestvovati u odlučivanju o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu u slučaju početka mirovnih pregovora.

„Kako ćemo oblikovati naše bezbjednosne garancije za Ukrajinu, odlučivaće Ukrajina i njeni partneri, a ne Moskva“, rekao je Merc poslije sastanka takozvane „koalicije voljnih“ u Parizu.

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On nije želei da otkrije kakvu će konkretnu ulogu Njemačka imati u tom procesu, navodeći da će o tome odlučivati savezna vlada i Bundestag.

Merc je ponovio da je došlo vrijeme za početak pregovora o Ukrajini i dogovor o prekidu vatre.

„Vrijeme je da se sjedne za pregovarački sto. Vrijeme je da se dogovori prekid vatre“, poručio je njemački kancelar.

Istovremeno je istakao da će evropske zemlje nastaviti da pojačavaju pritisak na Moskvu.

Govoreći o vojnoj pomoći Kijevu, Merc je rekao da Njemačka, kao „najveći sponzor Ukrajine“, nastavlja da doprinosi jačanju njene protivvazduhoplovne odbrane, ali nije iznio dodatne detalje.

Podsjetimo, u ponedeljak je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije uručilo protest njemačkom ambasadoru zbog, kako je navedeno, učešća Berlina u napadima ukrajinske strane na civilnu infrastrukturu u Rusiji, ocijenivši da je sve intenzivnija podrška Kijevu od strane Njemačke neprihvatljiva.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije je izjavio da Moskva nema nikakvih iluzija o stvarnim namjerama Evropske unije u pogledu učešća u rješavanju ukrajinskog sukoba. On je takođe ocijenio da Vladimir Zelenski Moskvi i evropskim saveznicima postavlja nerealne i neprihvatljive uslove za mirovno rješenje, prenosi Sputnjik.