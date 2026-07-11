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"Zapadni sistemi nisu prepreka za rusko oružje": Moskva o udarima širom Ukrajine

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 15:11

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Сукоб у Украјини
Foto: Tanjug/Iryna Rybakova/via AP

Visokoprecizno rusko naoružanje garantovano savladava sva sredstva protivvazdušne odbrane koja su zapadne zemlje isporučile Ukrajini, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Analiza rezultata primjene visokopreciznog naoružanja Oružanih snaga Ruske Federacije za uništavanje objekata vojne infrastrukture kijevskog režima potvrđuje njegovu visoku efikasnost i sposobnost da pouzdano savlada sva sredstva PVO i protivraketne odbrane koja su Zelenskom obezbijedili zapadni sponzori", poručili su.

Kako su istakli u saopštenju ruskog odbrambenog resora, riječ je o udarima visokopreciznim oružjem dugog dometa vazdušnog, pomorskog i kopnenog baziranja, ne samo po objektima u "navodno najbolje zaštićenom Kijevu, gdje je Zelenski sada koncentrisao gotovo sve raspoložive zapadne sisteme protivraketne odbrane".

Dodali su da se grupni udari visokopreciznim oružjem sa velikom uspešnošću izvode i po morskim lučkim objektima Ukrajine, kao i po različitim brodovima koji režimu Zelenskog dopremaju naoružanje i vojnu tehniku.

"Današnji uspješni udari na dva objekta vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, kao i na morsku lučku infrastrukturu u Odesi, Černomorsku i Izmailu u Odeskoj oblasti, potvrdili su sposobnosti Oružanih snaga Ruske Federacije da garantovano pogađaju svaki cilj na čitavoj teritoriji Ukrajine", naglasili su u ruskom vojnom resoru, prenosi RT Balkan.

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