"Analiza rezultata primjene visokopreciznog naoružanja Oružanih snaga Ruske Federacije za uništavanje objekata vojne infrastrukture kijevskog režima potvrđuje njegovu visoku efikasnost i sposobnost da pouzdano savlada sva sredstva PVO i protivraketne odbrane koja su Zelenskom obezbijedili zapadni sponzori", poručili su.

Kako su istakli u saopštenju ruskog odbrambenog resora, riječ je o udarima visokopreciznim oružjem dugog dometa vazdušnog, pomorskog i kopnenog baziranja, ne samo po objektima u "navodno najbolje zaštićenom Kijevu, gdje je Zelenski sada koncentrisao gotovo sve raspoložive zapadne sisteme protivraketne odbrane".

Dodali su da se grupni udari visokopreciznim oružjem sa velikom uspešnošću izvode i po morskim lučkim objektima Ukrajine, kao i po različitim brodovima koji režimu Zelenskog dopremaju naoružanje i vojnu tehniku.

"Današnji uspješni udari na dva objekta vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, kao i na morsku lučku infrastrukturu u Odesi, Černomorsku i Izmailu u Odeskoj oblasti, potvrdili su sposobnosti Oružanih snaga Ruske Federacije da garantovano pogađaju svaki cilj na čitavoj teritoriji Ukrajine", naglasili su u ruskom vojnom resoru, prenosi RT Balkan.