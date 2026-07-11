Tražili da dijete odsustvuje 3 sedmice iz škole zbog svadbe

Porodična svadba u Pakistanu dovela je roditelje jedne učenice osnovne škole pred Savezni upravni sud u Austriji. Oni su željeli da djevojčicu oslobode nastave čak tri sedmice prije početka raspusta, ali u tome nisu uspjeli.

Roditelji su 1. juna podnijeli zahtjev da njihova kćerka bude oslobođena nastave od 22. juna do 10. jula, piše „Kronen cajtung“ (Kronen Zeitung).

Kao razlog su naveli svadbu koja je trebalo da bude održana 27. juna u Pakistanu. Objasnili su da svadbene svečanosti u toj zemlji traju nekoliko dana, kao i da putovanje u jednom smjeru traje oko deset časova. Porodica je u trenutku podnošenja zahtjeva već bila rezervisala avionske karte.

Zahtjev odbijen

I uprava škole i Direkcija za obrazovanje odbile su zahtjev roditelja, nakon čega su oni uložili žalbu.

Slučaj je na kraju stigao pred Savezni upravni sud, ali ni tamo porodica nije uspjela da dobije dozvolu za izostanak djevojčice.

Prema stavu nadležnih, porodična svadba u načelu može da bude opravdan razlog za izostanak sa nastave. Međutim, odobreni period mora biti ograničen na samo trajanje događaja i vrijeme neophodno za putovanje.

Izostanak od sedam dana prije svadbe i dvije sedmice nakon nje, prema ocjeni nadležnih, nije bio opravdan.

Sud je, kako prenosi „Kronen cajtung“, zaključio da se „boravak mora ocijeniti kao uobičajeno turističko putovanje i faktičko produženje ljetnog raspusta“.

Direkcija za obrazovanje istakla je da učenici van perioda raspusta mogu da izostaju sa nastave samo iz određenih razloga. Među njima su bolest, vanredni događaji u životu djeteta ili neprihvatljivo težak put do škole.

„Nema opravdanih razloga“

„Odmor ili produženje raspusta zbog putovanja ni u kom slučaju ne predstavljaju opravdane razloge“, navela je školska uprava, prenosi austrijski dnevni list.

Prilikom donošenja ovakvih odluka nije važno da li učenik ima dobre ili loše ocjene. Odlučujuće je isključivo to da li postoji zakonom priznat razlog za izostanak sa nastave.

(Hojte)