Bivša britanska ministarka pronađena mrtva, osumnjičeni pušten na slobodu

Muškarac (26), uhapšen pod sumnjom za ubistvo bivšeg poslanika En Vikomb (Ann Widdecombe), pušten je iz pritvora i više nije dio istrage, saopštila je rano jutros policija Devona i Kornvola, piše „Gardijan“.

Tijelo En Vikomb pronašla je ekipa Hitne pomoći u četvrtak u 11.40 časova u njenom domu u Hejtoru, u Devonu, a policija je saopštila da je imala „teške povrede“.

Policija je u petak objavila da traga za bijelcem u vezi s njenom smrću, a kasnije je potvrdila da je 26-godišnji britanski državljanin bijele rase uhapšen na jednoj adresi u Njuton Abotu, manje od 16 kilometara od doma Vikombove.

Policija: Istraga se nastavlja punim tempom

Pomoćnik načelnika policije Met Longman (Matt Longman) izjavio je da istraga napreduje značajnim tempom.

„Naš prioritet ostaje utvrđivanje ko je odgovoran i temeljna provjera svih dostupnih dokaza. Detektivi nastavljaju s brojnim istražnim radnjama u okviru istrage koja je u toku i ostajemo posvećeni utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja“, rekao je Longman.

„Angažujemo sve potrebne resurse kako bismo tačno otkrili šta se dogodilo. Apelujem na sve koji možda imaju bilo kakve informacije o ovom događaju, ma koliko se činile beznačajnim, da nam se jave i razgovaraju s nama“, dodao je.

Longman je takođe zamolio javnost da ne nagađa o okolnostima smrti, posebno na društvenim mrežama.

„Više informacija objavićemo čim to bude moguće. U međuvremenu, molim građane da ne spekulišu o tome šta se moglo dogoditi. To ne samo da može naštetiti našoj istrazi, već je i duboko uznemirujuće za porodicu i prijatelje gospođe Vikomb. Porodica je takođe zamolila da se poštuje njena privatnost dok se nosi s onim što se dogodilo“, poručio je.

Na konferenciji za novinare u Ekseteru u petak, Longman je rekao da policija u ovoj fazi ne vjeruje da je ubistvo bilo politički motivisano, te da je, nakon početnih konsultacija s protivterorističkim službama, isključila i teroristički motiv.

Nevjerica u političkom vrhu

Politički lideri iz cijelog političkog spektra u petak su izrazili šok i zgražavanje zbog sumnje na ubistvo. Kir Starmer (Keir Starmer) rekao je da je važno „uzdići se iznad svih političkih razlika“ i usredsrediti se na pomoć policijskoj istrazi.

Premijer je izjavio:

„Ovo je zaista šokantna vijest i moje misli, kao i misli svih nas, u ovom strašnom trenutku su s porodicom i prijateljima En Vikomb. En je dugi niz godina bila istaknuta političarka s brojnim dostignućima i ovo je ogroman, ogroman gubitak.“

Lider Konzervativne stranke Kemi Bejdenok (Kemi Badenoch) rekla je da je „zaprepašćena“ viješću o istrazi ubistva.

„Iskreno, jedva pronalazim prave riječi. Ne shvatam kako neko može da učini nešto tako strašno starijoj osobi. Bio je to zloban, užasan napad i srce mi se slama zbog njene porodice.

Jedno je kada neko umre, ali saznanje da je ubijen na ovako stravičan način jednostavno je užasno“, izjavila je novinarima.

„Konzervativna stranka je potresena. En je bila dugogodišnja članica Konzervativne stranke, bila je konzervativna ministarka, a zatim se pridružila stranci Reform“, dodala je.

Posljednji dani

Nakon odlaska iz parlamenta, Vikombova je 2010. godine učestvovala u emisiji Bi-Bi-Sija (BBC) „Striktli kam densing“ (Strictly Come Dancing).

Pridružila se Bregzit stranci Najdžela Faraža 2019. godine, te je kao poslanica za jugozapadnu Englesku bila u Evropskom parlamentu od 2019. do 2020. godine.

Kasnije je postala portparolka za imigraciju i pravosuđe stranke Reform UK (Reform UK) i ostala aktivna u medijima. Posljednji put se pojavila na TokTV-u (TalkTV) u srijedu, dan prije nego što je pronađena mrtva.

Vikombova je u srijedu poslijepodne trebalo da gostuje u emisiji Meta Olrajta (Matt Allwright) na Kanalu 5, ali se nije pojavila, kako je prvi objavio Aj-Ti-Vi (ITV).

Razmijenila je poruke s jednim od istraživača emisije, ali nije odgovorila na pokušaje da je kontaktiraju kako bi se uključila u emisiju putem Zuma (Zoom) iz svog doma.

Pozivi i poruke upućeni nakon emisije ostali su bez odgovora, navodi Aj-Ti-Vi, a tim Kanala 5 kontaktirao je njenog agenta kasnije u srijedu i tokom četvrtka.