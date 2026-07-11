Budimir: MUP preduzeo sve da skup u Potočarima protekne bez incidenta

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je danas da je Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske blagovremeno preduzelo sve planske, organizacione i bezbjednosne mjere kako bi komemorativni skup u Potočarima protekao bez incidenata.

Budimir i direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević posjetili su danas Štab MUP-a Republike Srpske "Srebrenica 2026" koji rukovodi sprovođenjem mjera bezbjednosti kako bi komemorativni skup protekao mirno, bezbjedno i dostojanstveno, saopšteno je iz MUP-a.

Ministar je upoznat sa realizacijom svih planskih i operativnih aktivnosti koje pripadnici MUP-a Republike Srpske preduzimaju po svim linijama rada i predstavljene su aktivnosti koje se odnose na održavanje povoljnog stanja bezbjednosti, zaštitu svih učesnika skupa, građana i njihove imovine, kao i na nesmetano odvijanje saobraćaja na području koje operativno pokriva Policijska uprava Zvornik.

"Naš prioritet je očuvanje bezbjednosti svih građana i učesnika komemorativnog skupa. Policijski službenici profesionalno, odgovorno i posvećeno izvršavaju svoje zadatke i uvjeren sam da će sve planirane aktivnosti biti realizovane u skladu sa najvišim standardima policijske struke", rekao je ministar Budimir, piše Srna.

Direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević naglasio je da je angažovan dovoljan broj policijskih službenika koji će tokom komemorativnog skupa preduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti, te da Štab kontinuirano prati stanje na terenu i koordinira aktivnosti svih organizacionih jedinica uključenih u obezbjeđenje.

MUP Republike Srpske apeluje na sve učesnike komemorativnog skupa i građane da poštuju uputstva policijskih službenika i time doprinesu da skup protekne mirno, bezbjedno i dostojanstveno.