Košarac: Trajni politički raspored Trivićeve i Stanivukovića je opozicija

Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac istakao je da je tačno da Draško Stanivuković neće biti premijer, kao što to kaže Jelena Trivić, te naveo da je njihov trajni politički raspored opozicija.

"Kaže Trivićeva da Stanivuković ne može biti premijer. Tačno. Neće ni biti.

Njihov trajni politički raspored je opozicija. Kod njih niko nikog ne može i neće, ali su jednoglasni samo u jednom – protiv Dodika. Dodik sa narodom ponovo pobjeđuje!", napisao je Košarac na društvenoj mreži "Iks".