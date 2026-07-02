Mahao anketama, pa dobio "mahanje" iz SDS-a: Kako je Stanivuković ostao bez podrške

Mahao je anketama i istraživanjima javnog mnjenja, ali čini se da "mnjenje" SDS-a za to nije previše marilo, pa je odlučilo da Draško Stanivuković nije kapacitet kojeg bi oni podržali kao kandidata za predsjednika Republike Srpske.

SDS, sa nejakom rukom predsjednika stranke, po ko zna koji put nije samo potvrdio kandidaturu Branka Blanuše, nego je isto toliko puta odbio Draška Stanivukovića i njegove ankete koje očigledno hrane samo članstvo Pokreta Sigurna Srpska.

Stanivuković je sa dva poraza završio svoj pobjednički niz koji je počeo kada je pobijedio svog sadašnjeg zamjenika, a tadašnjeg gradonačelnika Banjaluke Igora Radojičića.

Prvi je pretrpio u opozicionim krugovima, a drugi u krugu Pokreta Sigurna Srpska gdje mu je priča o ukrupnjavanju opozicije i njegovoj kandidaturi doživjela fijasko.

Od preuzimanja opozicije u ovom izbornom ciklusu neće biti ništa, a pitanje je i hoće li PSS opstati u ovom kapacitetu do narednih izbora. Sa druge strane, SDS je potvrdio titulu najjače opozicione stranke uprkos sabotiranjima koja su dolazila iz redova Pokreta Sigurna Srpska, ali i iz same stranke.

Ko će u trku za Predsjedništvo?

Na Stanivukovićevu "četvrtu opciju" koju je juče poslao opozicionim "partnerima", SDS je odgovorio Marinkom Božovićem kao potencijalnim kandidatom za drugu inokosnu funkciju. Ako PSS neće da ide zajedno u trku za Predsjedništvo.

I tu opozicija već ima kandidata u vidu Nebojše Vukanovića, dok je kompletna vladajuća koalicija stala iza SNSD-a i Željke Cvijanović.

Ankete djelotvorne samo za članstvo PSS-a

Osim fakture za obećanja data članstvu, Stanivukoviću će se fakturisati i brojne ankete koje su očigledno poslužile samo da zadrži svoju poziciju na čelu PSS-a, jer su iste odbijene u SDS-u.

U narednom periodu ne bi bilo iznenađenje svjedočiti i raspadu Pokreta Sigurna Srpska koji nikada nije ni zaživio u obećanom kapacitetu.

Ne bi čudilo da se nešto slično desi i u samom SDS-u.

SDS ide sa Blanušom, šta ostaje Stanivukoviću?

Nakon maratonske borbe u sopstvenim redovima, SDS i definitivno ulazi u trku za predsjednika Republike Srpske sa Brankom Blanušom, iako je postojala otvorena spremnost da ga se zamijeni sa drugim kandidatom iz ove stranke.

Stanivukoviću sada ostaje nekoliko opcija, ali nijedna nije ona koju je najviše priželjkivao.

Ima opciju da i sam bude kandidat za predsjednika Republike Srpske kao kandidat PSS i partija oko tog pokreta. Može da prihvati SDS-ov prijedlog da daju kandidata za člana Predsjedništva, ali to, kako je sad Stanivuković rekao, njemu nije opcija.

Treća opcija je da poklekne pred najvećom opozicionom partijom u Srpskoj i još jednom podrži Blanušu.