Stanivuković: Od nedjelje sam 99% kandidat za predsjednika Republike Srpske

Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković poručio je da ukoliko SDS ne prihvati njihove prijedloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima da će on 99 odsto biti kandidat za predsjednika Republike Srpske od nedjelje u 19 časova kada se održava sjednica najviših organa Pokreta.

"Pokrećemo novi proces i moram reći da ćemo u narednih par dana krenuti sa novim prijedlogom i to će biti naš posljednji pokušaj za konsenzus. To treba da bude stvar koja je tema za javnost, a drugo su bilateralni odnosi. Mi smo spremni da napravimo uz pet koraka nazad da bi došli do toga. Ako se ni to ne shvati ozbiljno, 99 odsto ja sam u nedjelju u 19 časova kandidat za predsjednika Republike Srpske. To je maksimalan napor koji ja smijem da učinim da bih zadržao poštovanja saradnika koje uvažavam", rekao je Stanivuković.

On poručuje da poruke koje dolaze od strane SDS-a nisu korektne i da u svemu vidi nedostatak poštovanja. Podsjeća da su u opticaju bile tri opcije, a da je naknadno dodata opcija četiri koju nisu usaglasili pregovarački timovi SDS-a i PSS-a.

"Ako je to dobro rješenje, mi smo mogli da budemo politički manje korektni. I mi njima nudimo opciju četiri koju su oni nama ponudili. Ali oni će to odbiti, zašto onda da mi to prihvatamo? Mi smo napravili ponudu koja je bazično jednaka i za jedne i za druge. Do kraja nismo komentarisali ništa, suzdržani smo iako imamo razlog da se smatramo u političkim razgovorima, možda je teška riječ, ali pomalo izigrani. Pričate i razgovarate, a onda dobijete nešto deset", rekao je Stanivuković.

On ističe da ga na pregovore obavezuje istorijski trenutak u kojem se nalazi Republika Srpska, a na drugom nivou ga obavezuje 10 ljudi iz SDS-a koje poštuje.

"Hvala im na tome, ja to ne mogu zaboraviti. Ali, bilo je nekoliko spremni da sve unište, a tu se kriju drugi interesu. Nije dobro da takvi pobjeđuju", rekao je Stanivuković.

Predsjedništvo PSS-a biće u 17, a Glavni odbor u 19 časova u nedjelju.

"Ako ovo posljednje ne prođe u odnosima SDS-a i PSS-a, plus između nas i ostalih stranaka, 99.99 moja kandidatura za predsjednika Republike Srpske biće proglašena u nedjelju. Mi vjerujemo da ćemo u svakom trenutku koju god odluku da donesemo, biti ona najbolja moguća koja će garantovati pobjedu. Naredna tri dana vodiće se posljednji pregovori i razgovori", rekao je Stanivuković.

Podsjećamo, danas se održava sjednica Glavnog odbora SDS-a u Bijeljini, međutim, u javnosti nisu poznate teme sjednice.

U medijima su objavljenje izjave Jovice Radulovića, predsjednika Glavnog odbora SDS-a da će ukoliko Branko Blanuša povuče svoju kandidaturu, SDS kandidovati nekoga drugog kao kandidata za predsjednika Republike Srpske.