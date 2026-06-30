SDS će podržati veto Željke Cvijanović

Autor:ATV redakcija
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Poslanici SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržaće veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, rekao je šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga.
"Smatramo da je nedopustivo vraćanje stranog faktora u procese odlučivanja o pitanjima koja su od posebnog značaja za Republiku Srpsku", istakao je Bodiroga.
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Prema njegovim riječima, svako miješanje stranog faktora suprotno je Povelji UN i BiH pretvara u protektorat, saopšteno je iz SDS-a.
"O budućnosti BiH, njenom kulturnom nasljeđu i svim drugim važnim pitanjima moraju odlučivati domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici naroda, a ne stranci", poručio je Bodiroga, prenosi "Srna".
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.
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Ona je istakla da će glavnu riječ o ovoj odluci dati Narodna skupština Republike Srpske, te navela da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici Predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.
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