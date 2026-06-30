Cvijanović: Srpska ne prihvata BiH u kojoj će joj nametati odluke, očekujem podršku svih poslanika

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da očekuje podršku svih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske njenom vetu na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na sjednici Predsjedništva.

Ističe da će na taj način biti postala poruka da Srpska ne prihvata BiH u kojoj će joj neko nametati odluke te da je riječ o nacionalnom identitetu, kulturnoj baštini, Ustavu i zaštiti onog ko ne dozvoljava preglasavanje.

"Sigurna sam da će naši poslanici to prepoznati, ne gledajući ko je iz koje političke partije kada je u pitanju neki viši čin", rekla je Cvijanovićeva te naglasila da su se stvari zakomplikovale ne zbog toga što je to želio srpski član Predsjedništva BiH, Republika Srpska ili bilo ko od vladajućih partija, već zbog toga što je neko odlučio da "na mišiće" ignoriše sve procedure i ono što je propisano Poslovnikom i Ustavom.

Cvijanovićeva je istakla da je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović nametanjem svoje volje i samovoljom pokazano kakva je BiH kakvu nam nude, ali i da je tu vladajuća koalicija koja kaže da ne prihvatamo takvu BiH u kojoj nema ravnopravnosti.

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Istakla je da je to BiH u kojoj vlada divljaštvo, a ne norma i procedura, u kojoj se neko nipodaštava, a drugi želi da zgrabi sve.

"Zajednički kandidati vladajuće koalicije u Srpskoj upravo će biti brana tome, kao i politike koje vodi SNSD sa partijama koalicije", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da Srpskoj treba stabilnost, a ne improvizacije i beskarakterni ljudi koji ne mogu da izdrže pritisak, ne mogu ništa da se dogovore, a sutra treba da predstavljaju interese Republike Srpske ili da razmišljaju o njenoj fiskalnoj stabilnosti.

Cvijanovićeva je ponovila da se na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva BiH dogodila hajdučija i da je sve što se dešavalo bilo nelegalno.