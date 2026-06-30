Hitno upozorenje za Beograd: Sklanjajte se sa ulice, u naredna dva sata haos

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se u narednih sat do dva očekuje nevrijeme na širem području Beograda.
U banatskom i sremskom dijelu se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, jak vjetar i lokalno moguć i kratkotrajan grad.
Do kraja dana u Srbiji se očekuje veoma toplo i malo do umereno oblačno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, ponegde intenzivnijim i češćim u centralnim predelima, prenosi Telegraf.
Društvo
U Srpsku stižu pljuskovi i grmljavina, evo i kada
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
3 h0
Srbija
9 h0
Srbija
23 h0
Srbija
1 d0
Najnovije
19
33
19
30
19
23
19
19
19
18
Trenutno na programu