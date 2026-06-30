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Hitno upozorenje za Beograd: Sklanjajte se sa ulice, u naredna dva sata haos

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 16:30

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Хитно упозорење за Београд: Склањајте се са улице, у наредна два сата хаос
Foto: Tanjug / AP

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se u narednih sat do dva očekuje nevrijeme na širem području Beograda.

U banatskom i sremskom dijelu se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, jak vjetar i lokalno moguć i kratkotrajan grad.

Do kraja dana u Srbiji se očekuje veoma toplo i malo do umereno oblačno sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, ponegde intenzivnijim i češćim u centralnim predelima, prenosi Telegraf.

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Društvo

U Srpsku stižu pljuskovi i grmljavina, evo i kada

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Tagovi :

nevrijeme

Beograd

Pljuskovi

Grmljavina

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