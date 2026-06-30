Veliku pažnju privukao je oglas koji zaista zvuči nestvarno, a u njemu se nudi kuća uz rijeku i ogroman komad zemlje za svega 33.000 evra (što je oko 65.000 KM).

Na svega deset kilometara od Knjaževca prodaje se kompletno seosko domaćinstvo sa kućom, pomoćnim objektima, više od četiri i po hektara zemljišta i parcelama koje izlaze na rijeku, a pogodno je za život, poljoprivredu ili razvoj seoskog turizma.

Zbog položaja i prirodnih ljepota u okruženju, imanje je pogodno i za život i za razvoj turizma ili poljoprivredne proizvodnje.

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Na prodaju je kompletno seosko domaćinstvo u selu Stogazovac, udaljenom oko 10 kilometara od Knjaževca. Ukupna površina imanja iznosi 45.255 kvadratnih metara (4,52 hektara), a nalazi se na svega nekoliko stotina metara od Spomenika prirode Knjaževački meteori – Klisura Ždrelo, kao i u blizini ljekovitog izvora Božija trpeza.

Posebnu vrijednost imanju daje čista rijeka koja protiče uz više parcela. Kako navodi vlasnik, voda je toliko čista da u njoj ima i rakova, što ovu lokaciju čini pogodnom za razvoj seoskog turizma, ali i za poljoprivredu i proizvodnju zdrave hrane.

Kuća na dvije etaže i velika štala

Na imanju se nalazi kuća ukupne površine oko 100 kvadratnih metara, raspoređena na dvije etaže.

Prizemlje čine terasa, trpezarija, kuhinja, kupatilo i dvije sobe, a prostor zahtijeva renoviranje.

Na spratu, koji je u sivoj fazi, nalaze se terasa, ulazni salon i još tri sobe, što budućim vlasnicima ostavlja mogućnost da prostor urede prema sopstvenim potrebama.

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Pored kuće nalazi se i štala sa garažom površine oko 120 kvadratnih metara.

Kućne parcele broj 2075 i 2076 imaju ukupno 1.732 kvadratna metra i čak 39 metara izlaza na rijeku, pa su pogodne za izgradnju ribnjaka, bazena, vodenice ili plastenika.

Uz rijeku se nalazi i parcela broj 2227, površine 1.802 kvadratna metra, sa oko 20 metara izlaza na vodu. Na njoj su upisani objekti koji više ne postoje, pa vlasnik navodi da postoji mogućnost nove gradnje.

Treća parcela uz rijeku, broj 1977, prostire se na 353 kvadratna metra i ima oko 16 metara izlaza na obalu.

Pored ovih parcela, u sastavu domaćinstva nalazi se još oko 40 parcela, od kojih su neke međusobno spojene, pa ukupna površina imanja iznosi 4,52 hektara.

Cijena fiksna

Kompletno domaćinstvo prodaje se po fiksnoj cijeni od 33.000 evra.

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Kako navodi vlasnik, u cijenu su uključeni svi troškovi prodaje, uključujući izradu ugovora, taksu za ovjeru, novi priključak trofazne struje, kao i porez na prenos apsolutnih prava.

Prodaja je namijenjena isključivo ozbiljnim kupcima.

(Alo)