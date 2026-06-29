Prelazio most, pa pao sa visine od 8 metara: Muškarac zadobio teške povrede

Autor:ATV redakcija
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Biznaran ensreća dogodila se danas u Beogradu kada je teške povrede zadobio muškarac star oko 35 godina.
Kako se saznaje, on je kao pješak prelazio most na Kanarevom brdu, kada se sapleo i pao sa visine oko 8 metara.
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Čovjek je zadobio teške povrede glave i rebara i prevezen je u Urgentni centar, gdje mu se ljekari bore za život.
(Kurir)
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