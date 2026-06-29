Pred Apelacionim sudom predmet protiv optuženih za ubistvo Danke Ilić: Evo o čemu se sada radi

Za ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić optuženi su D.D. i S.J. Njeno tijelo do danas nije pronađaeno, a sumnja se da su optuženi prvo udarili dijete automobilom, pa ga bacili na deponiju i kasnije premjestili.

Viši sud u Negotinu danas je Apelacionom sudu u Nišu uputio na odlučivanje spise predmeta protiv optuženih za svirepo ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine, radi odlučivanja o podnesenoj žalbi.

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Ovaj sud je ranije donio odluku o potvrđivanju optužnice protiv D.D. i S.J. kojom se terete za teško ubistvo, i istovremeno odbio optužbu i obustavio krivični postupak protiv R.D. oca D.D. koji je bio osumnjičen da je pomogao svom sinu da sakrije tijelo djevojčice.

Na to rješenje žalbu je uložilo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, o čemu sada treba da odluči Apelacioni sud u Nišu, rečeno je za Tanjug u Višem sudu u Negotinu.

Branioci optuženih nisu uložili žalbe na rješenje Višeg suda u Negotinu.

U ovom slučaju je Apelacioni sud u Nišu potvrdio dio optužnice koji se odnosi na D.D. i S.J. dok je dio u odnosu na R.D. ukinuo i vratio prvostepenom sudu na odlučivanje.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, D.D. i S.J. su optuženi za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

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Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko vijeće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud D.D. i S.J. osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su D.D. i S.J. 26. marta u Banjskom polju kod Bora najprije automobilom JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu i zatim je stavili u vozilo.

R.D se sumnjiči da je sinu D. D. pomogao da premjesti tijelo djevojčice.

Rođeni brat D.D. preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.