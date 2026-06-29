Neizmjerna tuga: Preminuo dječak kojeg je djed pregazio

Neizmjerna tuga potresla je danas cijelu Srbiju - preminuo je jednoipogodišnji dječak kojeg je djed pregazio traktorom prije šest dana.

Dječak je teško povrijeđen 23. juna kada je djed preko njega prešao traktorom, a preminuo je danas u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršvoj.

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Iako su ljekari učinili sve što su mogli da bi pomogli dječaku i spasili ga, ali u tome, nažalost, nisu uspjeli.

Dječak je, podsjetimo, u nesreći zadobio prelom lobanje, nagnječenje mozga i krvarenje na mozgu i u bolnicu je prevezen u izuzetno teškom stanju.

Njegov deda N. J. (57) dao je izjavu policiji o svim okolnostima ove tragedije. Kako je saznao "Telegraf", nesrećni čovjek je inspektorima do detalja opisao da se mališan neopaženo podvukao pod traktor dok su on i sin kačili cisternu. Pošto to niko nije primijetio, deda je krenuo u rikverc i pregazio unuka, a alkotest je potvrdio da niko od odraslih nije bio pod dejstvom alkohola.

Deda N. J. i otac djeteta T. J. (34) bili su fokusirani na to da za traktor zakače cisternu za vodu. Dok su odrasli radili oko priključka, jednoipogodišnji dječak se potpuno neopaženo podvukao ispod traktora.

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Pošto niko nije primijetio dijete, deda je sjeo za volan, pokrenuo traktor unazad i pregazio unuka.

Otac i deda su odmah podigli povrijeđenog dječaka, stavili ga u automobil i odvezli u lokalni Dom zdravlja, odakle je hitno transportovan u dječiju bolnicu u Beogradu.

Nesreća je duboko potresla cijelo naselje Begaljica iz kog je porodica dječaka.

(Telegraf)