Željko Samardžić otkrio koliko novca je zaradio i u šta je ulagao

Autor:ATV redakcija
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Poznati pjevač Željko Samardžić nikada se nije rasipao novcem, pametno je ulagao, a nikada nije ni trošio kao mnoge njegove kolege, na skupe automobile.
Ipak, ono što je za njega najvažnije jeste da ni tokom praznika nije razdvojen od svojih najmilijih, sa kojima voli da provodi svaki minut.
"Mogao sam da kupujem mnoge jahte i skupe automobile, a ja sam sve uložio u pjesme i srećan sam zbog toga. To je bilo moje ulaganje, ali se kao što mnogi znaju, i te kako isplatilo", rekao je iskreno pjevač.
Samardžić uvijek ističe da je porodičan čovjek, pa tako na sve njegove koncerte, pa i nastupe, sa njim uvijek idu supruga Maja i njihove kćerke.
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Kada je riječ o njegovoj dugogodišnjoj karijeri i zaradi, pjevač otkriva da nikada nije bio ljubitelj rasipanja na materijalne stvari, prenosi Blic.
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