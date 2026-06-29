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Ovdje je sve počelo: Svi bruje o Jakovu i Džejli, o njihovom nastupu se još priča

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 12:25

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Џејла Рамовић и Јаков Јозиновић
Foto: Youtube/ Svetski Radio

Džejla Ramović i Jakov Jozinović, navodno su započeli emotivnu vezu, barem ako je suditi po nagađanjima njihovih fanova koji su nakon objavljivanja snimka pevača koji uživa na brodu sa djevojkom provalili neke sličnosti sa pjevačicom.

Ipak, ako se vratimo malo unazad, obostrane simpatije su počele da se rađaju pre nekoliko mjeseci kada je pjevačica bila gost na njegovom velikom koncertu u Sava Centru.

Njih dvoje su oduševili beogradsku publiku pošto su izveli pjesmu "Godinama", koju u originalu pjevaju Dino Merlin i Ivana Banfić. Džejla Ramović se tada na koncertu pojavila sva u bijelom.

- Mi smo osjetili tu lijepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lijepo smo se osjećali i nakon koncerta, prije nego što je to otišlo toliko viralno", istakla je popularna pjevačica i dodala da je upravo ta lijepa emocija dovela do toga da se njihov zajednički snimak toliko svidi ljudima.

Јаков Јозиновић и Џејла Рамовић

Scena

Jakov Jozinović i Džejla Ramović u vezi?

Ono što je javnost posebno iznenadilo jeste Džejlino iskreno priznanje o tome koliko ju je ovaj zajednički trenutak sa Jakovom Jozinovićem ponio. Iako je poznata po tome da izbjegava da analizira svoja pojavljivanja u medijima, ovoga puta su emocije presudile.

- Ja sam od onih koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta", priznala je iskreno mlada zvijezda.

Ono što je dodatno privuklo pažnju javnosti i iznenadilo mnoge jeste razlika u godinama između novopečenog para. Džejla Ramović je starija od Jakova Jozinovića četiri godine – rođena je 2002. godine i ima 24, dok je on rođen 2006. godine i ima tek 20 godina.

(telegraf)

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Džejla Ramović i Jakov Jozinović veza

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