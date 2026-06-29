Legendarni glumac promijenio život Breni i Bobi: “Boba me je zamolio, ja sam mu rado izašao u susret”

Ljubavna priča između balkanske muzičke zvijezde Lepa Brena i proslavljenog tenisera Slobodan Boba Živojinović već decenijama važi za jednu od najpoznatijih i najstabilnijih na ovim prostorima.

Njihov brak traje više od tri decenije, a od samog početka bio je obavijen pažnjom javnosti, luksuzom i zanimljivim sudbinskim okolnostima koje su ih spojile.

Glamurozno vjenčanje koje se i danas prepričava

Sudbonosno „da“ izgovorili su 7. decembra 1991. godine u beogradskom hotelu InterKontinental Belgrade, a njihovo venčanje i danas se smatra jednim od najraskošnijih društvenih događaja tog vremena na Balkanu.

Prema tadašnjim medijskim izvještajima, u organizaciju svadbe uloženo je oko 50.000 nemačkih maraka, što je u tom periodu bila impresivna suma. Na slavlju je prisustvovalo oko 600 zvanica, među kojima su bila brojna poznata lica iz sveta muzike, sporta i javnog života.

Za atmosferu je bila zadužena pjevačica Vesna Šokčić, dok je program vodio Saša Popović. Kum na vjenčanju bio je slavni teniser Boris Becker, što je dodatno doprinelo međunarodnom sjaju događaja.

Brena je tada blistala u vjenčanici prestižnog brenda Dior, a gosti su, prema svjedočenjima, ostali impresionirani organizacijom i raskošnim detaljima.

Scena Cijeli život je na estradi, a mnogi i dalje ne znaju koje je godište Lepa Brena

Kako je pjevačica kasnije otkrila, gosti su na svadbu stizali iz cijelog svijeta - iz Australije, Amerike i Novog Zelanda. Boba je, navodno, za ovu priliku obezbjedio specijalitete poput kavijara iz Švedske, šampanjca iz Engleske i roze vina iz Španije. Veče je, kako se navodi, bilo toliko raskošno da se u prvom satu popilo i do 300 litara vina.

Kako je sve počelo: Slučajni susret koji je promenio život

Iako danas djeluju kao jedan od najskladnijih parova, njihova priča počela je sasvim neočekivano, zahvaljujući legendarnom srpskom glumcu Velimir Bata Živojinović.

On je, prema sopstvenim i Breninim sjećanjima, imao ključnu ulogu u njihovom upoznavanju. Na jednoj filmskoj premijeri i događaju koji je pratio promociju, Bata je primjetio Bobu i predložio Breni da ga upozna.

„Sjećam se da me je Boba zamolio da ga upoznam sa svojom partnerkom iz filma i ja sam mu rado izašao u susret“, govorio je Bata, dok je Brena kasnije prepričavala kako je upravo on „pogurao“ njihov susret.

Susret koji je izgledao kao scena iz filma

Brena je kasnije priznala da je Bobu prvo primetila u medijima, na naslovnim stranama, i da je već tada osetila snažnu simpatiju.

Prvi njihov pravi susret dogodio se na premijeri filma „Hajde da se volimo 2“. Bata ih je tada, prema njenim riječima, gotovo „spojio pogledom“, rekavši joj da se u prostoriji nalazi Boba.

Pjevačica je kroz masu prišla teniseru i, kako je sama opisala, bez zadrške mu rekla: „Pa dobro, šta si ti čekao do sada?“ - nakon čega su se spontano zagrlili i poljubili, kao da se poznaju godinama.

Boba je bio iznenađen njenom direktnošću, ali je upravo taj trenutak označio početak njihove veze.

Ljubav koja je prkosila vremenu i pričama

U javnosti se često govorilo i o Bobinom imidžu „velikog zavodnika“, ali je Brena više puta isticala da je u odnosu sa njim pronašla stabilnost i partnerstvo koje joj je odgovaralo u životnom ritmu ispunjenom putovanjima i karijerom.

Danas, više od 30 godina kasnije, njihova priča i dalje se smatra jednim od najpoznatijih ljubavnih poglavlja domaće javne scene - spoj sporta, muzike i sudbinskih susreta koji su, kako mnogi vjeruju, bili predodređeni još mnogo prije nego što su se i upoznali.

(ona.rs)