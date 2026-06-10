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Lepa Brena prodala vilu u Majamiju za puno manje novca nego što je tražila

10.06.2026 17:35

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Лепа Брена и Бпба Живојиновић
Foto: Instagram/printscreen

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović prodali su svoju luksuznu vilu u Majamiju.

Par, koji je donedavno bio i suvlasnik "Grand produkcije", za raskošno zdanje na kraju je dobio nižu cijenu od početno tražene.

Vila smještena tik uz Atlantski okean prodata je za 14,2 miliona dolara, stoji na stranicama agencije za nekretnine koja ju je prodavala.

Iako je riječ o vrtoglavom iznosu, par je prvobitno za nju tražio znatno više. Prije nekoliko godina oglasili su je po cijeni od 16,9 miliona dolara, da bi je kasnije spustili na 14,6 miliona.

Raskošno zdanje prostire se na 550 kvadratnih metara, a ima šest spavaćih soba i sedam kupatila.

Kuća je opremljena liftom, koje vodi do krova, a namještaj je dopremljen iz Italije.

Prednji dio kuće u potpunosti je ostakljen, dok se u vanjskom dijelu nalaze bazen, đakuzi i ljetna kuhinja.

Posebnost vile je i prilaz koji vlasnicima omogućuje da s jahte uđu direktno u dom.

Brena i Boba vilu su kupili 2012. godine za 950.000 dolara i potom je renovirali.

Na kupovinu ih je nagovorio njihov kum Ion Țiriak, bivši rumunski teniser i uspješni poslovni čovjek.

Mjesečno održavanje vile koštalo ih je 2.000 dolara.

Iako je Brena ranije izjavljivala kako bi voljela živjeti u Majamiju, koji je bio omiljena destinacija porodice Živojinović, par se na kraju ipak odlučio na prodaju.

(Faktor.ba)

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Lepa Brena

Majami

kuća

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