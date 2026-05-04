Cijeli život je na estradi, a mnogi i dalje ne znaju koje je godište Lepa Brena

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Lepa Brena, već decenijama je prisutna na estradi, ali i dalje uspijeva da zaintrigira javnost.

Iako se čini da se o njenom životu zna gotovo sve, mnogi su iznenađeni kada čuju koje je godište popularna pjevačica.

Naime, Lepa Brena rođena je 20. oktobra 1960. godine, što znači da će ove godine proslaviti 66. rođendan.

Inače, Lepa Brena je u javnosti u nekoliko navrata govorila o tome kako se njeguje, ali je i priznala da je, poput svih žena, i ona u nekoliko navrata kuburila sa viškom kilograma.

"Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila neka posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari, to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvijesti, pa da ne izgubite sve vitamine iz cijele priče", rekla je Brena jednom prilikom i dodala:

"Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu".