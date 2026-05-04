Logo
Large banner

Auto u vlasništvu Sofije Šašić ubio konja, oglasila se ćerka Željka Šašića

Autor:

ATV
04.05.2026 13:38

Komentari:

0
Софија Шашић
Foto: Youtube/ADRIA TV Montenegro

Džip koji je u vlasništvu ćerke Željka Šašića i Sonje Vuksanović, a kojim je upravljao njen vozač učestvovao u udesu na putu od Nove Varoši ka Čajetini u kom je stradala životinja.

Na magistralnom putu u blizini Zlatibora početkom mjeseca dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je nastradao konj, a u incidentu je učestvovalo vozilo u vlasništvu ćerke Željka Šašića i Sonje Vuksanović Sofije Šašić.

Kako Kurir saznaje, automobilom u trenutku nesreće nije upravljala ona, već vozač, koji je bio na putu iz Crne Gore gde je Sofija boravila u tom momentu.

Nezgodna situacija

Kako je u izjavi za Kurir rekla Sofija, do tragedije je došlo iznenada, kada je na kolovoz istrčalo krdo konja. U takvim okolnostima, prema njenim riječima, sudar nije mogao biti izbjegnut.

"Nažalost, tačno je da je moj auto bio u pitanju. Vozač ga je vozio za Beograd, jer sam ja ostala u Crnoj Gori. Tragedija sa konjem desila se onog momenta kada je krdo konja izašlo na magistralni put, a kako su mi rekli, to nije moglo da se izbjegne. Slučaj je svakako predat nadležnim organima. Mnogo mi je žao što je došlo do toga i što je konj preminuo", rekla je ona.

аца лукас

Scena

Željko Šašić o odnosu s Acom Lukasom: ''Volio je da uđe svuda gdje je moje''

Prema dostupnim informacijama, na putu se u tom trenutku nalazilo više konja, ali je samo jedan stradao od zadobijenih povreda usljed siline udarca. Ovaj incident ponovo je otvorio pitanje bezbjednosti na putevima u planinskim predelima, gdje nije retkost da domaće ili divlje životinje izlaze na kolovoz.

Nezgoda na planini

Nadležni organi su preuzeli slučaj i očekuje se da će utvrditi sve okolnosti nezgode, uključujući eventualnu odgovornost vlasnika životinja, ali i procenu da li je vozač postupao u skladu sa propisima. Ovakve situacije ukazuju na potrebu za dodatnim merama opreza, posebno na deonicama puteva koje prolaze kroz ruralna i planinska područja, gdje su susreti sa životinjama često nepredvidivi i mogu imati ozbiljne posljedice, kako po učesnike u saobraćaju, tako i po same životinje.

Iz policijske uprave Užice smo nezvanično saznali sljedeće:

"Nezgoda se dogodila u subotu 2. maja oko 22.45 časova. U nezgodi su učestvovali putničko vozilo i životinja. Vozač putničkog vozila se kretao iz pravca Nove Varoši ka Čajetini i nezgoda se dogodila u mestu Zlatibor. Nakon nezgode konj je uginuo. Policija je obavijestila Osnovno javno tužilaštvo u Užicu, takođe Zoo-higijenu Zlatibor, veterinarskog inspektora i komunalnu miliciju. Šteta na vozilu postoji. Konj nije imao ušnu markicu, pa samim tim je vlasnik nepoznat", priča izvor Kurira.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sofija Šašić

Sofija Šašić konj

Željko Šašić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Млада пјевачица заратила са Жељком Шашићем: Да сам ја такво име било би ме срамота

Scena

Mlada pjevačica zaratila sa Željkom Šašićem: Da sam ja takvo ime bilo bi me sramota

1 god

0
Шашић проговорио о незгодној ситуацији: Нисам знао да је дјевојка мафијаша...

Scena

Šašić progovorio o nezgodnoj situaciji: Nisam znao da je djevojka mafijaša...

1 god

0
Кћерка Жељка Шашића о тајној вези с Брениним сином: Мајка се бунила?

Scena

Kćerka Željka Šašića o tajnoj vezi s Breninim sinom: Majka se bunila?

2 god

0
Пјевач открио због чега је ишао на психотерапију: ''Отказивао сам наступе због притиска''

Scena

Pjevač otkrio zbog čega je išao na psihoterapiju: ''Otkazivao sam nastupe zbog pritiska''

1 god

0

Više iz rubrike

Краљ Чарлс

Scena

Dok cijeli svijet gleda u kraljevsku porodicu, oni objavili vijest o bebi

3 h

0
Лепа Брена и Бпба Живојиновић

Scena

Dok Brena ne kuva, Bobina baklava je pravi hit

3 h

0
Михало Веруовић Војаж

Scena

Kako je reagovao Vojaž na vijest da je Breskvica raskinula

4 h

0
За све је крива згодна д‌јевојка из Чапљине: Камерман усред преноса направио потез који је експлодирао на мрежама

Scena

Za sve je kriva zgodna d‌jevojka iz Čapljine: Kamerman usred prenosa napravio potez koji je eksplodirao na mrežama

6 h

0

  • Najnovije

16

27

Mazalica: U složenim okolnostima Vlada Srpske uradila dobar posao u prvih 100 dana

16

22

Amerika tvrdi: U potpunosti kontrolišemo Ormuski moreuz

16

20

Minić najavio zajedničku sjednicu sa Vladom Srbije

16

12

Detalji tragedije u Banjaluci: Muškarac preminuo u dvorištu kuće

16

03

Šeranić: Roditelji njegovatelji dobijaju poseban dodatak, iz budžeta Srpske 12 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner