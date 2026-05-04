Dok Brena ne kuva, Bobina baklava je pravi hit

Bivši sportista Boba Živojinović, suprug pjevačice Lepe Brene, odlično se snalazi u kuhinji. Jedan od njegovih specijaliteta je tradicionalna baklava s pistacijama po receptu koji je naslijedio od tašte.

Sada je otkrio recept za ovaj kolač.

Sastojci:

svježe kore za baklavu

350 g maslaca

350 g mljevenih pistacija

2 kašike kristal-šećera

Za sirup:

4 šolje vode

3 šolje šećera

sok od jednog limuna

Priprema:

Sastojke za sirup sjedinite i prokuvajte. Kore poredajte u pleh, svaku premažitem maslacem i pospite pistacijama pomiješanim sa šećerom. Pecite na 200 stepeni 40 minuta. Vruću baklavu prelijte hladnim sirupom koji ste prije toga dobro ukuvali.

Brena je jednom prilikom govorila o kućnim poslovima.

„Kućnim poslovima se ne bavim uopšte u smislu da čistim, kuvam, perem, peglam. To sam radila dok sam živela u malom stanu sa porodicom, odnosno majkom. Mi smo morali da radimo sve, da kuvamo, peremo, peglamo, heklamo, vezemo goblene, krečimo. Meni se to do moje 18, 19. godine toliko smučilo. To je posao koji niko ne ceni i niko ne vidi da je urađen, pošto je to kategorija koju niko ne ceni ja sam još kao klinka odlučila da kad god zaradim novac pola ću odvajati da plaćam nekoga ko će se time baviti“, rekla je svojevremeno pjevačica, prenosi Pink