Pjevač priznao da je gej nakon 14 godina braka, supruga zbunjena

Kejleb Šomo, pjevač američkog rok benda Beartooth, javno je priznao da je homoseksualac nakon višemjesečnih spekulacija o njegovom privatnom životu i odnosu sa suprugom Fler, sa kojom je bio u braku 14 godina.

Muzičar je vijest podijelio putem Instagrama, gd‌je je poručio da želi da stavi tačku na nagađanja prije nego što dodatno povrijede ljude koje voli.

"Ja sam ponosno – gej muškarac", napisao je Šomo.

Bivši član benda Attack! Attack! objasnio je da se dugo suočavao sa sopstvenim identitetom i emocijama, priznajući da mu je cijeli proces bio izuzetno težak.

“Tokom svakog albuma pokušavao sam da istražim ono što zaista jesam. Kroz muziku sam obrađivao religiozno odrastanje, depresiju, samomržnju i osjećaj beznađa”, naveo je muzičar.

Posebno je istakao da godinama nije dozvoljavao sebi da se suoči sa pravim uzrokom unutrašnjih borbi.

"Proveo sam deceniju potiskujući osjećanja alkoholom. Kada sam odlučio da prestanem i pokušam da razumijem zašto se ovako osjećam toliko dugo, to me direktno dovelo do prihvatanja sopstvene seksualnosti", rekao je Šomo.

Dodao je da će njegov naredni album predstavljati najiskreniju verziju njega samog, a dio te promjene publika je već mogla da vidi u singlu "Free", objavljenom početkom godine.

Spot za pjesmu prikazuje muzičara u upečatljivom stilu sa šminkom, šljokicama i kratkim topom.

Nedugo nakon njegove objave, oglasila se i njegova sada već bivša supruga, koja je potvrdila da se njihov brak završava.

Uz emotivan video na kojem zajedno plešu i smiju se, Fler je priznala da prolazi kroz veoma bolan period.

"Pokušavam da ga podržim dok istovremeno gubim sve što smo imali. Ovo je veoma zbunjujuće i bolno vrijeme", napisala je.

Ipak, naglasila je da je uvijek željela samo njegovu sreću i da će nastaviti da ga podržava.

“Već mi nedostaje moj muž više nego bilo šta drugo. Naša priča je bila lijepa. I sada je završena”, poručila je Fler, prenosi "CDM".