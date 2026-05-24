Dragana Mirković iskreno o estetskim korekcijama, otkrila da li je radila nešto na sebi

Pjevačica Dragana Mirković nedavno je odlučila da otvoreno progovori o temi estetskih korekcija i stane na put raznim nagađanjima o njenom izgledu.

Pjevačica, koja je decenijama prepoznatljiva po svojoj prirodnosti, demantovala je navode da planira intervencije na svom licu.

Dragana je istakla da ne podržava odlazak pod nož u potrazi za savršenstvom.

"Ja sam bila rekla da je vrijeme za estetiku, ali ja to ne volim i ne želim, vrijeme mi je za estetsku korekciju, ja sam bila u šoku, ja to nisam rekla, ali to kada se izvuče iz konteksta…", objasnila je tada pjevačica.

"D‌jevojke i sa 30 godina svašta sebi rade"

U vremenu kada su estetske korekcije postale svakodnevica, Dragana je ukazala na to da se d‌jevojke čak i u tridesetim godinama odlučuju na razne promjene. Za razliku od takvih trendova, njen najveći strah je gubitak sopstvene autentičnosti. Ona bira da prihvati prirodno starenje i pokoju boru, umjesto da izgubi ono što je čini jedinstvenom.

"D‌jevojke i sa 30 godina svašta sebi rade, ali ja se plašim gubitka svog identiteta i izraza na licu koji ja imam, šta ako ne bih ličila na sebe, i onda sam prije za to da postoji bora više i nesavršeno lice i tako dalje, nego da dođem u opasnost da više nisam ja – ja", iskreno je izjavila Dragana za "Ekskluzivno".