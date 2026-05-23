Srpska pjevačica svirepo pretučena

Bivša takmičarka emisije "Nikad nije kasno" i pjevačica Snežana Pavlović, o kojoj se u javnosti nedavno ponovo govorilo nakon što je isplivao snimak njenog pjevanja, danas živi u Staroj Pazovi, u maloj kući od ploča i stiropora.
U ispovesti za domaće medije otvorila je dušu i otkrila da se, nakon teškog perioda koji je proživjela sa suprugom, vratila kod oca, gdje je i počela da se bavi pjevanjem.
Međutim, kako navodi, ni u kasnijem periodu nije pronašla mir. Nakon problema sa majkom, za koju kaže da je bila duševni bolesnik, zatim maćehom koja ju je izgladnjivala i svekrvom koja ju je maltretirala, doživjela je i teška iskustva sa saradnikom koji ju je, kako tvrdi, fizički zlostavljao.
"Od muža sam otišla kada sam imala 21 godinu i vratila sam se kod oca u kuću. Tada sam počela da pjevam. Nakon nekog vremena preselila sam se u stan u Valjevu i tada sam upoznala jednog harmonikaša koji je od mene napravio najbolju pjevačicu. Tri godine sam učila pjesme, a potom sam počela da pjevam i muške i ženske numere. On je svirao izuzetno i nisam željela bez njega da nastupam. Velike pare smo tada zarađivali. Imao je veliki kofer od harmonike i ja sam ga stalno punila, ali je on uzimao i moje i svoje pare, nije me isplaćivao", ispričala je Snežana.
Dodala je i da je u tom periodu doživjela neprijatnu situaciju na jednom višednevnom nastupu.
"Jednom sam pevala svadbu tri dana i tri noći, nisam znala gdje se nalazim, a oni su za drugim stolom dijelili sve pare koje sam ja zaradila. Nisam se ništa pitala. Para je bilo kao šaše, a on uzme i moj dio stavi u džep", navela je ona.
Potom je opisala i, kako tvrdi, fizičko nasilje koje je trpjela od najbližeg saradnika, ističući da je bila tretirana kao da nema pravo glasa.
"Vukao me je po stanovima i tukao me u svakom. Tada sam bila mlada, imala nježno lice, gdje god bi me udario ostajala mi je masnica. Kosa mi je bila preko oka kako ljudi ne bi vidjeli moje povrede i tako sam nastupala. Tukao me je da ne bih tražila novac", rekla je ona, pa nastavila:
"Jednom sam rekla da više ne želim da pjevam bez isplate, da hoću svoj dio. Tada me je brutalno pretukao… Bili smo u dvorištu i toliko me je istukao da više nisam smjela da tražim novac", ispričala je za Telegraf.
