Automobil smrskan u teškoj nesreći: Otežan saobraćaj u ovom dijelu BiH

Teška saobraćajna nesreća se dogodila u mjestu Podorašac koje se nalazi na području opštine Konjic.

Iz MUP-a HNK su za Klix.ba potvrdili da je došlo do nesreće, ali nemaju informacije o eventualnim povrijeđenim osobama ni uzroku nesreće.

Prednji dio automobila je smrskan. U nesreći je učestvovalo i jedno teretno vozilo.

Sudeći prema registracijskim tablicama, radi se o vozilu s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Vozačima se preporučuje oprez pri vožnji u ovoj dionici uz napomenu da se saobraćaj odvija naizmjeničnom trakom.