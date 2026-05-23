Lijepe vijesti iz bh. grada: Pronađena osoba koja je nestala prije četiri dana

Osoba koja je prije četiri dana nestala kod Konjica pronađena je živa, objavili su iz GSS-a Prenj.

Kako su naveli, tu informaciju zaprimili su od Policijske uprave Konjic.

"Od Policijske uprave Konjic zaprimili smo informaciju da je tražena osoba za kojom se prethodnih dana intenzivno tragalo na širem području sela Dužani pronađena živa. Zahvaljujemo svim pripadnicima službi, lovcima, mještanima i građanima koji su učestvovali u potrazi, pružili podršku i dali doprinos tokom proteklih dana", objavili su iz GSS-a Prenj.

Posebnu zahvalnost uputili su svima koji su nesebično izdvojili svoje vrijeme, trud i resurse kako bi potraga bila što uspješnija.

Podsjetimo, za sutra, 24. maj, je bila najavljena opsežna potraga sa većim brojem spasioca, ali sada to neće biti potrebno.

(Radio-Sarajevo)