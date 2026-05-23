Pronađen novi dokaz u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje

Zbog novih činjenica koje su utvrđene u dosadašnjem toku istrage u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu "27" od 12. maja 2026. godine, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je ponovnu pretragu terena, koja je počela juče u 19 časova i koja je i dalje u toku.
Danas u prijepodnevnim časovima je pronađen jedan projektil u restoranu "27". Pretragom rukovodi dežurni javni tužilac VJT u Beogradu. VJT u Beogradu kao jedino ovlašćeno u ovoj fazi postupka nastaviće da kontinuirano i blagovremeno obavještava javnost o toku ove istrage.
Takođe apeluje na medije da ne objavljuju neprovjerene infofmacije kojima se ugrožava tok istrage.
Podsjetimo, Aleksandar Nešović Baja je ubijen u restoranu na Senjaku 12. maja.
Istraga i pronalazak njegovog tijela dovela je do šokantnog otkrića - prije nego što je telo zaliveno betonom, ubice su ga pokušale da spale! U ataru sela Jarkovci, nakon višednevne, opsežne i danonoćne potrage, policijske snage i forenzičari locirali su i otkopali metalno bure sa zabetoniranim tijelom. Za tijelo se, kako je tada saopšteno, "sumnja da su ostaci brutalno ubijenog Aleksandra Nešovića Baje." Nešović je smrtno ranjen u lokalu na Senjaku prije 11 dana, a zbog ubistva je uhapšeno više od 10 ljudi.
