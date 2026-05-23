Žestok sudar u BiH, učestvovala tri vozila

Žestok sudar dogodio se jutros, u subotu, 23. maja 2026. godine u Miljanovcima kod Kalesije, a učestvovala su tri vozila.

Za sada nisu poznate informacije o povrijeđenima, a kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, nezgoda se dogodila oko 7.50.

"Učestvovala su tri vozila. Policijski službenici PS Kalesija će preduzeti potrebne mjere i radnje", rečeno je za Avaz.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja.