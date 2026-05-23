Upozorenje za turiste u Hrvatskoj: Ne ulazite u taksi prije nego što ovo provjerite

Turistička sezona u Hrvatskoj još nije zvanično ni počela, a na jadranskoj obali već se, kao i prethodnih nekoliko godina, bilježi drastičan skok cijena svih mogućih usluga. Poseban šok za turiste i lokalno stanovništvo ove godine desio se u Zadru.

Nedavno se na društvenoj mreži Redit pojavila objava sa fotografijom koja prikazuje zvanični cjenovnik, ispisan na hrvatskom i engleskom jeziku, za jednu od tamošnjih taksi službi. Podaci sa tarifnika djeluju potpuno nerealno.

Priložena tarifa prikazuje dva načina naplate. Prema „Tarifi 1“, početna cijena vožnje za prvih pet kilometara iznosi nevjerovatnih 120 evra, dok se svaki sljedeći kilometar naplaćuje dodatna 24 evra. S druge strane, prema „Tarifi 2“, početna cijena je 50 evra, a isti iznos se plaća i za svaki pređeni kilometar putovanja.

Da stvar bude bizarnija, na dnu ovog cjenovnika navedeno je da cijena vožnje brzinom manjom od ograničenja brzine, kao i svako zaustavljanje vozila, košta dodatnih 60 evra.

Korisnici ogorčeni: Ovo je pranje novca i krađa

Objava je izazvala ogromnu lavinu reakcija na društvenim mrežama, a većina komentara oslikava bijes i ogorčenje građana zbog potpunog odsustva regulacije tržišta.

„Imate novac zarađen nezakonito, država dozvoljava slobodno određivanje cijena taksi usluga. Svakog dana 'obavite' nekoliko izmišljenih vožnji, izdate račun na visoke iznose i knjižite to kao prihod. Usluga je nematerijalna, nema robe, nema zaliha, nema skladišta... Tako da je to minimalna šala, a ponekad se uhvati i stvarni kupac“, napisao je jedan od korisnika, a prenosi portal Dnevno.hr.

Ostali komentatori upozoravaju da ovakvi potezi pojedinca uništavaju reputaciju Hrvatske kao turističke destinacije.

„Čak i ako je napisano na vratima automobila, po mom mišljenju ipak ne bi trebalo da bude ovoliko visoko. Ovo je apsolutna krađa tih jadnih ljudi koji u žurbi ne stignu da pročitaju, ili su pijani, zbunjeni, naivni, šta god. Bukvalno ne vidim nijedan razlog da se ove cijene ne regulišu, s obzirom na to da nekoliko ovakvih slučajeva sa taksistima zaista urušava ugled naše zemlje“, navodi se u jednom od brojnih komentara na Reditu,.