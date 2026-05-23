Đoković dobio udarni termin na startu Rolan Garosa

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u večernjem terminu, ne prije 20.15 časova, protiv domaće uzdanice Đovanija Petši-Perikara.

Miomir Kecmanović će od 11.00 časova otvoriti program na terenu broj osam, gdje će mu rival biti Mađar Fabijan Marožan.

Hamad Međedović će zatvoriti program na terenu broj devet sa Nijemcem Janikom Hanfmanom. Njih dvojica će na teren izaći poslije jednog muškog i dva ženska singla.

Što se tiče „Šatrijea“, prvog dana će snage odmjeriti još Kraus i Benčić, Bonzi i Zverev, odnosno Andrejeva i Fero, prenosi B92.