Logo
Large banner

Đoković dobio udarni termin na startu Rolan Garosa

Autor:

ATV
23.05.2026 09:04

Komentari:

1
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u večernjem terminu, ne prije 20.15 časova, protiv domaće uzdanice Đovanija Petši-Perikara.

Miomir Kecmanović će od 11.00 časova otvoriti program na terenu broj osam, gdje će mu rival biti Mađar Fabijan Marožan.

Hamad Međedović će zatvoriti program na terenu broj devet sa Nijemcem Janikom Hanfmanom. Njih dvojica će na teren izaći poslije jednog muškog i dva ženska singla.

Što se tiče „Šatrijea“, prvog dana će snage odmjeriti još Kraus i Benčić, Bonzi i Zverev, odnosno Andrejeva i Fero, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Rolan Garos

Rolan Garos 2026

tenis

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Полиција Србија

Hronika

Tragedija na Ibarskoj: Mladić poginuo u smrskanoj "alfi", njegovom drugu se bore za život

3 h

0
VIVIA RUN & MORE WEEKEND

Banja Luka

Banjaluka ovog vikenda domaćin Run&More Weekend festivala

3 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za 23. maj: Jednom znaku stiže novac, a ovi moraju hitno posjetiti ljekara

3 h

0
Стиже нагли скок температуре, погледајте гдје ће бити најтоплије

Društvo

Stiže nagli skok temperature, pogledajte gdje će biti najtoplije

3 h

0

Više iz rubrike

Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Tenis

Đoković otvorio dušu: Boli me

15 h

0
Недић у финалу челенџера у Истанбулу

Tenis

Nedić u finalu čelendžera u Istanbulu

20 h

0
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Tenis

Poznato kada Novak Đoković kreće u pohod na Rolan Garos

1 d

0
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Tenis

Đoković izbjegao Sinera do finala Rolan Garosa

1 d

2

  • Najnovije

12

01

Pijane turistkinje upale u kabinu i preuzele kormilo trajekta

12

00

Energo klub: Odgovori na najvažnija energo pitanja

12

00

Poznata pjevačica šokirala tvrdnjom: ''Moj muž je bio sa Milicom Todorović dok sam bila trudna''

11

47

Dodik: Narod ovdje traži sigurnost - osjećaj da njegova država stoji iza njega

11

41

Minić dočekao Macuta u Trebinju: Premijeri o ključnim infrastrukturnim projektima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner