Đoković dobio udarni termin na startu Rolan Garosa

Autor:ATV
Komentari:1
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u večernjem terminu, ne prije 20.15 časova, protiv domaće uzdanice Đovanija Petši-Perikara.
Miomir Kecmanović će od 11.00 časova otvoriti program na terenu broj osam, gdje će mu rival biti Mađar Fabijan Marožan.
Hamad Međedović će zatvoriti program na terenu broj devet sa Nijemcem Janikom Hanfmanom. Njih dvojica će na teren izaći poslije jednog muškog i dva ženska singla.
The very first order of play of the tournament 🤩— Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2026
We were looking forward to it, now you can look at it ↘️#RolandGarros pic.twitter.com/yv0JQLA5jD
Što se tiče „Šatrijea“, prvog dana će snage odmjeriti još Kraus i Benčić, Bonzi i Zverev, odnosno Andrejeva i Fero, prenosi B92.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Banja Luka
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
12
01
12
00
12
00
11
47
11
41
Trenutno na programu