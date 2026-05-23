Stiže nagli skok temperature, pogledajte gdje će biti najtoplije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje znatno toplije vrijeme uz duže sunčane periode, dok će u Hercegovini i dalje biti vjetrovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 23 do 27 stepeni Celzijusovih. Na jugu zemlje živa u termometru penjaće se i do vrelih 31 stepen, dok će u višim predjelima biti nešto svježije, sa temperaturom od 17 stepeni.

Prijepodne će preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Od sredine dana očekuje se umjeren razvoj oblačnosti u većini krajeva, dok je samo lokalno na istoku moguća slaba i kratkotrajna kiša. Duvaće umjeren, na momente i pojačan vjetar sjevernih smjerova, dok će u Hercegovini na snazi biti umjerena i jaka bura.

Jutro u većini predjela protiče u znaku sunčanog vremena uz malu do umjerenu oblačnost, potvrdili su podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperature vazduha izmjerene u 8.00 časova:

Bjelašnica 3, Han Pijesak i Mrkonjić Grad 11, Čemerno 12, Ivan sedlo 13, Banjaluka, Sanski Most i Srebrenica 14, Sokolac i Sarajevo 15, Doboj i Tuzla 16, Livno 17, Bijeljina 18, Bileća 19, Gradačac 20, Trebinje 21, te Mostar 24 stepena Celzijusova.