Na sjednici Savjet bezbjednosti UN i o generalu Ratku Mladiću

Zahtjev i argumenti za prijevremeno puštanje generala Ratka Mladića iz humanih razloga čuli su se i u Savjetu bezbjednosti UN-a. Srpski predstavnik kaže da cilj Srbije nije ponovno razmatranje presude ili priviligovano ponašanje za bilo koga

"Zahtjev za humano oslobađanje Mladića je bio striktno zasnovan na medicinskim nalazima, te propraćen temeljnim garancijama. Srbija se zalaže za sistem koji je principijelan, konsistentan i utemeljen u vrijednostima pravde, humanosti i vladavine prava", rekao je Radomir Ilić, Stalna misija Srbije u UN.

Predsjednik Mehanizma ostaje pri svom, mnogi ocjenjuju nehumanom stavu. Odluka je, tvrdi, donesena „u skladu s pravnim načelima“. Kaže Grasijela Gati Santana da pravo odlučivanja o puštanju na slobodu osuđenika po humanitarnoj osnovi treba da ostane unutar Mehanizma. O tome, kaže, i dalje treba da odlučuju međunarodne sudije.

"Svjesna sam da je pokrenuto pitanje u vezi sa skorom odlukom u vezi s ranim otpuštanjem Ratka Mladića. Odluka, koja je postignuta u konsultaciji sa pet drugih sudija koji su sudili Mladiću, obuhvatila je sve proceduralne garancije i principe zakona. Koristim priliku da istaknem da kredibilna pravda zavisi od pravne nezavisnosti bez neprikladnog političkog pritiska", reka je Grasijela Gati Santana, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.

Mehanizam pokazuje antisrpsku pristrasnost, kategorična je bila zamjenik stalnog predstavnika Ruske Federacije pri UN-u. Podsjetila je Marija Zabolocka na kršenje prava prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, kao i na činjenicu da Ratku Mladiću nije dozvoljeno da se liječi u Srbiji.

„Odluka Mehanizma od 14. maja o ranom oslobađanju Mladića po humanitarnoj osnovi je nezakonita, apsurna i jednostavno nehumana. Odluka o ne oslobađanju Mladića će postati još jedna mrlja na reputaciji Mehanizma. I u odlici je navedeno da general umire. Prisutni se mogu upoznati sa sadržajem našeg pisma o ovoj temi - tražili smo momentalno oslobađanje srpskog generala i da mu se pruži prilika da svoje posljednje dane provede u svojoj domovini", rekla je Marija Zabolocka, zamjenik stalnog predstavnika Ruske Federacije pri UN.

Takođe, dodaje Ruskinja, najbolje bi bilo da svi osuđenici svoje kazne služe u matičnim zemljama, uz odgovarajući nadzor. General je jako loše, kaže za ATV njegov sin Darko Mladić.

„Danas smo se čuli i videli preko telefona. Loše je, jako je loše. Ne može da govori. Sve je lošije i lošije. Polako sve to ide u jednom jako lošem pravcu“, rekao je Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

Osim Haškog tribunala, ne postoji nijedna institucija na zemaljskoj kugli koja u pritvoru drži čovjeka čije je zdravstveno stanje teško, poruka je premijera Srpske.

„To govori o odnosu prema nama, to govoru, na kraju krajeva, zašto je taj Haški tribunal i formiran, ko se nalazi u njegovim kazamatima i ko je dobio najviše godina“, rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Važno je, kaže lider SNSD-a, da se čuje da je rukovodstvo Republike Srpske presuđeno po takozvanoj komandnoj odgovornosti koja ne postoji nigdje na svijetu, pa prema tome ne može biti ni krivice. Srbi su bili pokusni kunići Haškom tribunalu.

„Nisu imali konkretne dokaze ni za Mladića, ni za Karadžića, ni za Biljanu Plavšić, ni za Momu Krajišnika, ni za koga, onda su izmislili komandnu odgovornost, pa sad je neko drugi kriv. To nikada u istoriji do sada nije bilo. To je primijenjeno samo na nama i to se, naravno, uvježbavalo u nadi da će probiti u Rusiju i da će tamo pokupiti rukovodstvo Rusije, pa se ponašati s njima na isti način, ali eto ne uspijevaju“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Bez obzira na izuzetno teško zdravstveno stanje, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Ratko Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju. Posljednji put, to se desilo 14. maja. General Mladić je 10. aprila imao prvi, a 2. maja još jedan moždani udar, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo.