Otvoren kafić u kom rade roboti: Pao svjetski rekord u brzini pravljenja kafe

Kafić koji radi 24 sata dnevno otvoren je na jedan dan u Pekingu, u Kini, i već je potukao svu barističku konkurenciju tako što je odmah postavio svjetski rekord u broju posluženih šoljica kafe.

Kako su to uspjeli? Pa, cjelokupno osoblje čine roboti za pravljenje kafe.

Nekoliko snimaka robota bariste u akciji od nedjelje prikazuju neobičan aparat za kafu odjeven u sivo-bijeli džemper kao neku vrstu uniforme. Izgled je upotpunio sivom kapom, slušalicama, kao da ima s kim da razgovara, i srebrnim lancima oko vrata. Ono što najviše zabrinjava jeste to što nije nosio pantalone.

Robot je poslužio nevjerovatne 202 šoljice pripremljene i poslužene za 60 minuta, postavivši Ginisov svjetski rekord za najviše posluženih šoljica kafe u objektu kojim upravljaju roboti tokom jednog sata.

Mušterije naručuju putem samouslužnog sistema, što im omogućava da prilagode slatkoću i/ili jačinu svoje kafe. I sve to uz prosječno vrijeme čekanja kraće od 30 sekundi po šoljici. Jedna mušterija je rekla da je njena kafa bila "prilično dobro izbalansirana", dok se njen partner čudio kako mu uopšte nije trebalo vremena da dobije svoju šoljicu, uprkos ogromnoj gužvi ljudi koji su se borili za svoju kafu.

"Kada sam prvi put vidio ovo mjesto, mislio sam da će trebati vremena da se dobije šoljica. Ali ušao sam i dobio je gotovo odmah", rekao je on.

Ludi snimci prikazuju robota sa lancima kako ređa šoljice i stavlja ih u slatke male pregrade iz kojih ih mušterije preuzimaju.

Prema riječima australijske ekonomistkinje dr Leonore Ris, sa Kvinslendskog tehnološkog univerziteta (Queensland University of Technology), jedina sporna tačka mogla bi biti nedostatak ljudske povezanosti za kojom mnogi od nas žude u sve zasićenijem svijetu punom tehnologije. Ona je rekla da su humanoidni roboti i vještačka inteligencija dobro prilagođeni za rutinske i ponavljajuće zadatke – poput pravljenja recepata ili, usudićemo se da kažemo, kafe.

Oni nude povećanje produktivnosti, ali, sve u svemu, ako je potrebna raznovrsnost, stvari teže da se raspadnu.

"Ovo pokazuje kako se suština ugostiteljskih poslova svodi na ljudsku interakciju", rekla je akademikinja, prenosi news.com.au. "Poslovi koji su pod najvećim rizikom da budu zamijenjeni vještačkom inteligencijom jesu kancelarijski i administrativni poslovi, jer oni uključuju rutinske procese koji se sve više mogu obavljati digitalnim alatima.

Telemarketing i radnici u kol-centrima su na vrhu liste, ali službenici, knjigovođe, sekretarice, recepcioneri i lični asistenti su takođe u ovoj grupi. Ovo stavlja žene u veći rizik od gubitka posla zbog vještačke inteligencije, s obzirom na to da su ovo uglavnom pretežno ženska zanimanja."

Prema nedavnom tekstu koji su napisale dr Ris i Elis Stivenson sa Australijskog nacionalnog univerziteta, kancelarijski i administrativni poslovi činili su više od 70 odsto poslova žena i obezbjeđuju skoro jedan od pet poslova za sve žene u australijskoj radnoj snazi. Dr Ris je rekla da moramo biti spremni da pomognemo ovim raseljenim radnicima da prenesu svoje vještine na druge uloge.

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"Očekujem da će vještačka inteligencija učiniti 'ljudsku' stranu naših poslova još važnijom i vrijednijom. Ove vještine koje nas čine ljudima, poput empatije, brige i emocionalne inteligencije, jesu vještine koje ne želimo da prepustimo robotima i automatizaciji. Kritičko rasuđivanje je takođe vještina na koju ćemo morati snažnije da se fokusiramo. Vještačka inteligencija može da izvede mehaniku zadatka. Ali kako će se snalaziti u složenim procesima donošenja odluka gdje ne postoji jasan odgovor? Tu su važni ljudska etika, moral i iskustvo. Što se tiče robota za posluživanje kafe koji obara rekorde, Australijanci obožavaju svoje kafiće. Možda postoje neki noviteti kao izuzeci, ali ne vidim veliki talas robota koji mijenjaju australijske bariste."

U SAD, Morgan Stenli prognozira da bi 62,7 miliona američkih poslova moglo biti zamijenjeno humanoidnim robotima do 2050. godine. Banka je naglasila da ovo nije prognoza masovne nezaposlenosti. U Ujedinjenom Kraljevstvu, analiza Kancelarije za nacionalnu statistiku ukazuje na to da se oko 1,5 miliona poslova u Engleskoj suočava sa visokim rizikom od automatizacije specifičnih zadataka, dok Institut za istraživanje javnih politika (Institute for Public Policy Research) procjenjuje da bi najgori scenario "potpune zamjene" mogao da eliminiše do 7,9 miliona poslova u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Dakle, treba li da se plašimo robota bariste? Da. Neizbježna budućnost pred nama, vjerovatno ispunjena Terminatorom, mračna je i bez posla. Ali, hej – bar imamo kafu! A ako ste u Pekingu, svratite do robota bariste u okrugu Čaojang u objektu Galaksi SOHO, futurističkom kompleksu za kancelarije, maloprodaju i zabavu, i nevjerovatnom znaku (ili upozorenju) onoga što dolazi, piše Dejli star.