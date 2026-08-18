Oglasio se Vladimir Kličko povodom smrti bivše žene: Napisao dirljivu poruku

Autor:ATV redakcija
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Nakon iznenadnog i tragičnog odlaska američke glumice Hejden Panetijer, koja je preminula u nedjelju u 36. godini, oglasio se njen bivši partner, čuveni ukrajinski bokser Vladimir Kličko.
Putem objave na društvenim mrežama, Kličko, sa kojim je glumica dobila ćerku Kaju, dirljivim riječima se oprostio od bivše izabranice i izrazio saučešće njenim najbližima.
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U svojoj zvaničnoj poruci, nekadašnji šampion istakao je duboku tugu kroz koju prolazi njegova porodica:
"Naša porodica prolazi kroz vrijeme dubokog šoka i tuge. Vijest o Hejdeninoj tragičnoj smrti me duboko rastužila. Napustila je ovaj svijet prerano. Hejden je, iako više nije moja partnerka, bila važan dio mog života i majka naše ćerke Kaje. Izgradila je nevjerovatnu karijeru kroz ogroman talenat, dok se istovremeno suočavala sa mračnijim stranama veoma zahtjevne industrije" - napisao je Kličko na Instagramu i podvukao:
"Ništa neće izbrisati vrijeme koje smo podijelili ili mjesto koje je imala u našim životima. Našoj ćerki Kaji uvijek ću govoriti o njenoj majci sa poštovanjem i postaraću se da pamti osobu kakva je bila. Izražavam najdublje saučešće Hejdeninim roditeljima, njenim prijateljima i njenim obožavateljima, koji takođe tuguju danas. Mladi i talentovani ljudi poput Hejden ne bi trebalo da napuštaju ovaj svijet tako rano. Molim sve da poštuju osjećanja i privatnost naše porodice tokom ovog nevjerovatno teškog perioda. Za sada, ovo je sve što želim da kažem. Hvala svima koji podržavaju moju porodicu i izražavaju iskreno saučešće. Počivaj u miru, Hejden. Nađi vječni mir".
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Nakon prvobitnih nagađanja da je riječ o samoubistvu usljed borbe sa depresijom, transkripti poziva hitnim službama otkrili su drugačije okolnosti. Prema snimcima koje su objavili mediji u Americi, prva dojava odnošena je na srčani zastoj ženske osobe, dok je ubrzo u nastavku razgovora spomenuta sumnja na predoziranje.
Glumica je pronađena bez svijesti u objektu u Grinvilu, u Južnoj Karolini. Ekipa hitne pomoći stigla je nedugo poslije poziva upućenog u 13.50 časova i primjenila mjere reanimacije, ali su ljekari u 14.32 časova mogli samo da konstatuju smrt. Konačni uzrok biće poznat poslije obdukcije, dok prvi podaci iz istrage ne pokazuju elemente nasilja niti sumnjive radnje.
Svjetsku slavu Hejden Panetijer stekla je projektima kao što su serije "Heroji" i "Nešvil", te filmski serijal "Vrisak". Ipak, rana popularnost nosila je i veliku cijenu, pa je glumica javno govorila o ranoj zavisnosti od alkohola i psihoaktivnih supstanci.
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Usljed borbe sa porocima i teške postporođajne depresije, glumica je 2018. godine donijela odluku da starateljstvo nad ćerkom Kaji u potpunosti prepusti Kličku. Dodatnu bol u njenom životu izazvala je i nenadana smrt mlađeg brata koji je preminuo od neotkrivene srčane mane.
Povodom tragedije oglasio se i njen otac Alen, koji je svoju ćerku opisao kao "nevjerovatno svjetlo i silu prirode koja je donosila neizmjernu ljubav i radost svima", zamolivši javnost za mir i privatnost tokom teških dana za njihovu porodicu.
(Kurir)
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