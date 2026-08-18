Oglasio se Vladimir Kličko povodom smrti bivše žene: Napisao dirljivu poruku

Nakon iznenadnog i tragičnog odlaska američke glumice Hejden Panetijer, koja je preminula u nedjelju u 36. godini, oglasio se njen bivši partner, čuveni ukrajinski bokser Vladimir Kličko.

Putem objave na društvenim mrežama, Kličko, sa kojim je glumica dobila ćerku Kaju, dirljivim riječima se oprostio od bivše izabranice i izrazio saučešće njenim najbližima.

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Dirljiv oproštaj bivšeg partnera

U svojoj zvaničnoj poruci, nekadašnji šampion istakao je duboku tugu kroz koju prolazi njegova porodica:

"Naša porodica prolazi kroz vrijeme dubokog šoka i tuge. Vijest o Hejdeninoj tragičnoj smrti me duboko rastužila. Napustila je ovaj svijet prerano. Hejden je, iako više nije moja partnerka, bila važan dio mog života i majka naše ćerke Kaje. Izgradila je nevjerovatnu karijeru kroz ogroman talenat, dok se istovremeno suočavala sa mračnijim stranama veoma zahtjevne industrije" - napisao je Kličko na Instagramu i podvukao:

"Ništa neće izbrisati vrijeme koje smo podijelili ili mjesto koje je imala u našim životima. Našoj ćerki Kaji uvijek ću govoriti o njenoj majci sa poštovanjem i postaraću se da pamti osobu kakva je bila. Izražavam najdublje saučešće Hejdeninim roditeljima, njenim prijateljima i njenim obožavateljima, koji takođe tuguju danas. Mladi i talentovani ljudi poput Hejden ne bi trebalo da napuštaju ovaj svijet tako rano. Molim sve da poštuju osjećanja i privatnost naše porodice tokom ovog nevjerovatno teškog perioda. Za sada, ovo je sve što želim da kažem. Hvala svima koji podržavaju moju porodicu i izražavaju iskreno saučešće. Počivaj u miru, Hejden. Nađi vječni mir".

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Novi detalji iz istrage

Nakon prvobitnih nagađanja da je riječ o samoubistvu usljed borbe sa depresijom, transkripti poziva hitnim službama otkrili su drugačije okolnosti. Prema snimcima koje su objavili mediji u Americi, prva dojava odnošena je na srčani zastoj ženske osobe, dok je ubrzo u nastavku razgovora spomenuta sumnja na predoziranje.

Glumica je pronađena bez svijesti u objektu u Grinvilu, u Južnoj Karolini. Ekipa hitne pomoći stigla je nedugo poslije poziva upućenog u 13.50 časova i primjenila mjere reanimacije, ali su ljekari u 14.32 časova mogli samo da konstatuju smrt. Konačni uzrok biće poznat poslije obdukcije, dok prvi podaci iz istrage ne pokazuju elemente nasilja niti sumnjive radnje.

Život obilježen velikim uspjesima i teškim udarcima

Svjetsku slavu Hejden Panetijer stekla je projektima kao što su serije "Heroji" i "Nešvil", te filmski serijal "Vrisak". Ipak, rana popularnost nosila je i veliku cijenu, pa je glumica javno govorila o ranoj zavisnosti od alkohola i psihoaktivnih supstanci.

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Usljed borbe sa porocima i teške postporođajne depresije, glumica je 2018. godine donijela odluku da starateljstvo nad ćerkom Kaji u potpunosti prepusti Kličku. Dodatnu bol u njenom životu izazvala je i nenadana smrt mlađeg brata koji je preminuo od neotkrivene srčane mane.

Povodom tragedije oglasio se i njen otac Alen, koji je svoju ćerku opisao kao "nevjerovatno svjetlo i silu prirode koja je donosila neizmjernu ljubav i radost svima", zamolivši javnost za mir i privatnost tokom teških dana za njihovu porodicu.

(Kurir)