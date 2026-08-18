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Bračni par stradao na medenom mjesecu: Detalji pada privatnog helikoptera

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 09:25

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Хеликоптер
Foto: Pexels

Privatni helikopter srušio se u ponedjeljak uveče na popularnom kikladskom ostrvu Sifnos u Grčkoj. Prema informacijama grčke vatrogasne službe, sve tri osobe koje su se nalazile u letjelici poginule su.

Prvobitni izvještaji pojedinih medija navodili su da je u nesreći stradalo šest osoba, ali je ta informacija naknadno ispravljena i potvrđeno je da su u helikopteru bile tri osobe.

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Prema pisanju grčkog portala „in.gr“, među poginulima su navodno bili iskusni, penzionisani pilot iz Grčke i mladenci iz Velike Britanije.

Britanski par nalazio se u Grčkoj na medenom mjesecu, a prema pisanju portala Protothema, žrtve se navodno zovu Aleksandar C. i Mari E. Oni su prethodno rezervisali sobu na ostrvu Sifnos.

Pilot je, prema istim informacijama, bio Džordž R., otac troje odrasle djece.

Ipak, identitet svih poginulih još uvijek nije zvanično potvrđen.

Helikopter se srušio neposredno prije planiranog slijetanja u naseljenom području.

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Helikopter se zapalio nakon pada

Mali helikopter „Bell 206“ srušio se oko 18.17 časova po lokalnom vremenu u oblasti Tolos, neposredno prije slijetanja u blizini helidroma na ostrvu.

Letjelica se nakon udara zapalila, a vatrogasci koji su izašli na mjesto nesreće pronašli su tri ugljenisana tijela dok su gasili požar.

Prema informacijama koje prenosi „in.gr“, jedna od osoba navodno je pokušala da pobjegne iz letjelice nakon pada, ali u tome nije uspjela.

Mjesto nesreće nalazilo se svega oko 30 metara od helidroma, a u blizini su se nalazile i kuće, zbog čega je postojala dodatna opasnost da se požar proširi.

Uzrok pada za sada nije poznat.

Ipak, snimak nesreće koji se pojavio pokazuje da je helikopter nekoliko sekundi prije pada ušao u vrtlog, što bi moglo da ukazuje na problem sa repnim rotorom.

Prema pisanju grčkog lista „LiFO“, zamjenik gradonačelnika ostrva rekao je da su očevici neposredno prije pada čuli neobično snažnu buku i primijetili dim iz letjelice.

Istražitelji će sada pokušati da utvrde šta se tačno dogodilo u posljednjim trenucima leta i da li je nesreću izazvao tehnički kvar.

Istraga o padu helikoptera je u toku, a konačan uzrok tragedije biće poznat nakon što nadležni organi završe uviđaj i analizu olupine letjelice.

(Glas Srpske)

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Tagovi :

Grčka

pad helikoptera

nesreća

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