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Iran prijeti ofanzivom: Teheran spreman na napad

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 07:20

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Иран током напада Израела и Америке.
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Teheran je odlučio da promijeni svoju politiku iz odbrambene u potpuno ofanzivnu zbog zastoja u nastojanjima da se postigne trajni prekid rata sa Sjedinjenim Državama, izjavio je neimenovani iranski zvaničnik.

"Iranske snage i građani moraju biti spremni za eskalaciju tenzija u Ormuskom moreuzu i širem regionu, jer će Teheran biti spreman da donosi odluke i preduzima mjere u vezi sa teškim odlukama", rekao je iranski zvaničnik.

On je dodao da će Teheran izvesti pravovremeni i precizni vojni napad kako bi probio američku pomorsku blokadu ukoliko diplomatija ne uspije.

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Tramp je izrazio sumnju da će Iran postići sa Sjedinjenim Državama sporazum kakav on smatra da je povoljan, i ponovio ideju da bi Vašington mogao da preuzme kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Rok do kojeg se očekivalo da Iran i Sjedinjene Države postignu konačni sporazum na osnovu memoranduma o razumijevanju istekao je danas.

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