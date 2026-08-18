Iran prijeti ofanzivom: Teheran spreman na napad

Autor:ATV redakcija
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Teheran je odlučio da promijeni svoju politiku iz odbrambene u potpuno ofanzivnu zbog zastoja u nastojanjima da se postigne trajni prekid rata sa Sjedinjenim Državama, izjavio je neimenovani iranski zvaničnik.
"Iranske snage i građani moraju biti spremni za eskalaciju tenzija u Ormuskom moreuzu i širem regionu, jer će Teheran biti spreman da donosi odluke i preduzima mjere u vezi sa teškim odlukama", rekao je iranski zvaničnik.
On je dodao da će Teheran izvesti pravovremeni i precizni vojni napad kako bi probio američku pomorsku blokadu ukoliko diplomatija ne uspije.
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Tramp je izrazio sumnju da će Iran postići sa Sjedinjenim Državama sporazum kakav on smatra da je povoljan, i ponovio ideju da bi Vašington mogao da preuzme kontrolu nad Ormuskim moreuzom.
Rok do kojeg se očekivalo da Iran i Sjedinjene Države postignu konačni sporazum na osnovu memoranduma o razumijevanju istekao je danas.
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