Učenik sedmog razreda pucao u školi: Poginule najmanje dvije osobe, više povrijeđenih

Mirno jutro u školskom kampusu Univerziteta Ateneo de Zamboanga na Filipinima pretvorilo se u tragediju kada je učenik sedmog razreda otvorio vatru na učenike i nastavnike.

U ovom šokantnom napadu, najmanje dvije osobe su poginule, a devet je povrijeđeno, saopštio je gradonačelnik Zamboange, Kimero Adan Olas.

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Pucnjava se dogodila oko 8.30 časova po lokalnom vremenu, a osumnjičeni je, prema navodima, ušao u školu naoružan puškom i pištoljem. Nakon što je ispalio hice, izvršio je samoubistvo, čime se i sam našao među žrtvama.

Jedna osoba je poginula na licu mjesta, dok su povrijeđeni hitno prebačeni u bolnicu. Policija sada pokušava da rasvijetli motive koji su doveli do ovog napada, koji je šokirao zajednicu.

(Tanjug)