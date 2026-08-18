Učenik sedmog razreda pucao u školi: Poginule najmanje dvije osobe, više povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Mirno jutro u školskom kampusu Univerziteta Ateneo de Zamboanga na Filipinima pretvorilo se u tragediju kada je učenik sedmog razreda otvorio vatru na učenike i nastavnike.
U ovom šokantnom napadu, najmanje dvije osobe su poginule, a devet je povrijeđeno, saopštio je gradonačelnik Zamboange, Kimero Adan Olas.
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Pucnjava se dogodila oko 8.30 časova po lokalnom vremenu, a osumnjičeni je, prema navodima, ušao u školu naoružan puškom i pištoljem. Nakon što je ispalio hice, izvršio je samoubistvo, čime se i sam našao među žrtvama.
Jedna osoba je poginula na licu mjesta, dok su povrijeđeni hitno prebačeni u bolnicu. Policija sada pokušava da rasvijetli motive koji su doveli do ovog napada, koji je šokirao zajednicu.
(Tanjug)
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