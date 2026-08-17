Kušner: Razoružavanje Hamasa u roku od 30 dana

Specijalni izaslanik SAD Džared Kušner izjavio je da bi napredak u razoružavanju palestinskog militantnog pokreta Hamas i drugih grupa u Pojasu Gaze mogao biti postignut u toku narednih 30 dana.

"Mogli bismo da vidimo napredak već za 30 dana, nadamo se u pogledu početka uklanjanja dijela oružja, a nadamo se i zatvaranju određenog broja tunela koje ovaj pokret koristi u narednih 60 do 90 dana", rekao je Kušner za "Foks njuz".

"Džerusalim post" objavio je ranije da su SAD i Izrael postigli dogovor o daljem pravcu djelovanja i mogućnostima u vezi sa planom o prekidu vatre na teritoriji Gaze, prenosi Srna