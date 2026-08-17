Tramp: Žestoko ćemo bombardovati Oman ako nam bude stajao na putu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će oružane snage SAD žestoko napasti Oman ukoliko bude ometao rješavanje situacije oko Ormuskog moreuza.

"Ako nam Oman bude stajao na putu, žestoko ćemo ga bombardovati", rekao je Tramp.

On je dodao da mu se ne žuri kada je riječ o rješavanju sukoba sa Iranom.

Vašington i Teheran posljednjih sedmica, uz pomoć posrednika sa Bliskog istoka, vode pregovore o uslovima novog sporazuma čiji bi cilj bio okončanje sukoba.

Tramp je rekao ranije da Vašington sa Teheranom pregovara bez žurbe, dok se, kako je naveo, ekonomska situacija u Iranu pogoršava usljed američkih blokada iranskih luka, prenosi Srna.