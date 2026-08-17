Amerikanaca (30) udario grom dok se penjao na Etnu

Američki turista je poginuo nakon što ga je udario grom dok je planinario na Etni na Siciliji. Muškarac (30), čije ime vlasti nisu objavile, bio je juče na aktivnom vulkanu kada ga je pogodila oluja sa grmljavinom, javili su italijanski mediji.

Vatrogasci i službe hitne pomoći pronašli su ga u srčanom zastoju oko 20 časova po lokalnom vremenu. Bio je u ograničenom području koje se povremeno koristi za približavanje vrhu vulkana. Helikopterom je prebačen u bolnicu Kanicaro u Kataniji, ali je po dolasku proglašen mrtvim.

Pepeo ometa vazdušni saobraćaj

Niz nedavnih erupcija najaktivnijeg vulkana u Evropi poremetio je vazdušni saobraćaj u tom području, ali je takođe privukao veliki broj turista. Vlasti ograničavaju pristup sve većem broju područja na Etni, uključujući više padine gdje ima malo skloništa iznad granice šuma, zbog povećane vulkanske aktivnosti.

Svijet Aerodrom na Siciliji ponovo otvoren za letove nakon erupcije vulkana

Italijanska agencija za civilnu zaštitu upozorava da bi kombinacija vulkanske aktivnosti i naglih vremenskih promjena na višim dijelovima planine mogla stvoriti opasne uslove. Etna privlači oko 1,5 miliona posjetilaca godišnje.

Pepeo od erupcija vulkana Etna prekrio je nebo iznad istočne Sicilije posljednjih dana, poremetivši stotine letova na međunarodnom aerodromu u Kataniji tokom prošle nedjelje. Uzbuna za vazdušni saobraćaj je tek u subotu smanjena sa najvišeg crvenog na narandžasti nivo.

(indeks)