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"Ako nam Oman stane na put, sravnićemo ga sa zemljom"

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 14:28

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Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Sjedinjene Američke Države će napasti Oman ukoliko se sultanat ispriječi na putu ka rješavanju sukoba sa Iranom, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Ako nam Oman stane na put, sravnićemo ga sa zemljom", rekao je Tramp.

Američki lider istakao je da Sjedinjene Države održavaju kontakt sa Iranskom revolucionarnom gardom putem nezvaničnih kanala.

Istovremeno, on je napomenuo da Bijela kuća ne žuri sa postizanjem sporazuma sa Iranom.

Ranije su saudijski mediji objavili da su Teheran i Maskat postigli dogovor o potpunom otvaranju Ormuskog moreuza za plovidbu, ali taj dogovor još treba da odobri Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana.

Posljednjih nedelja Vašington i Teheran, uz učešće posrednika sa Bliskog istoka, pokušavaju da usaglase uslove novog sporazuma kako bi se okončao sukob.

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Tramp je 9. avgusta kazao da Vašington sa Teheranom vodi "pregovore polovičnim intenzitetom", dok se ekonomska situacija u Iranu, navodno, pogoršava.

(sputniknews.com)

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Donald Tramp

Amerika

Oman

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