Eskort dama ubila moćnog ruskog komandanta

Ruska eskort dama Margarita Reut (32) uhapšena je zbog sumnje da je izvela atentat na visokorangiranog oficira ruske Crnomorske flote Roberta Šagejeva, koji je poginuo kada je eksplodirala bomba postavljena u kanti za smeće.

Reut je uhapšena u Sevastopolju na Krimu nakon eksplozije u kojoj je stradao 49-godišnji Šagejev, čovjek koga su ukrajinske vlasti tražile zbog veleizdaje. Prema navodima koje prenosi "Njujork post", napad je navodno izveden po nalogu Kijeva.

Stradao na licu mjesta

Šagejev je stradao na licu mjesta. Silazio je niz stepenice kada je eksplodirala kanta za smeće koja se nalazila u njegovoj neposrednoj blizini.

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U pitanju je oficir sa kontroverznom prošlošću još iz vremena ruske aneksije Krima 2014. godine. Šagejev je prethodno komandovao ukrajinskim brodom "Zaporožje", jedinom ukrajinskom podmornicom u vrijeme ruske operacije na Krimu. Tada je tvrdio da će njegova jedinica pružati otpor do samog kraja, ali je kasnije predao brod i prešao na rusku stranu.

Godinama kasnije postao je meta napada za koji ruska strana tvrdi da iza njega stoji ukrajinska obavještajna služba.

Prema pisanju ruskih medija, Margarita Reut priznala je krivicu, nakon čega joj je određen pritvor zbog optužbe za "terorizam koji je doveo do smrti".

Posebnu pažnju izazvala je njena reakcija tokom ispitivanja. Kada su je navodno pitali da li žali zbog ubistva Šagejeva, kratko je odgovorila:

"Ne".

Proizvodila vaginalete

Ruski mediji takođe tvrde da je nakon atentata namjeravala da pobjegne iz zemlje.

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Reut je, prema dostupnim informacijama, vodila neobičan život. Pored toga što je radila kao eskort dama, navodno se bavila i biologijom i proizvodnjom vaginaleta sa cvjetnim aromama.

Rođena je u Jaroslavlju, gradu udaljenom oko 260 kilometara sjeveroistočno od Moskve. Jedno vrijeme živjela je i u Sočiju, poznatom ruskom ljetovalištu na Crnom moru, a često je posjećivala i Krim.

Za sada nije poznato kada je i na koji način navodno počela da sarađuje sa ukrajinskom obavještajnom službom.

Međutim, Reut je i ranije dolazila u sukob sa ruskim vlastima. U julu 2025. godine bila je uhapšena zbog incidenta u vozu, nakon što su se pojavile informacije o napadu ukrajinskog drona na željezničku stanicu u Rostovskoj oblasti.

Tada je, prema navodima medija, uzvikivala:

"Rusi, tako vam i treba!".

Slučaj sada privlači veliku pažnju u Rusiji, ne samo zbog načina na koji je atentat izveden već i zbog profila osumnjičene i činjenice da je žrtva nekada bila ukrajinski oficir koji je 2014. prešao na rusku stranu.

Ukoliko bude proglašena krivom za napad, Margarita Reut bi, prema pisanju ruskih medija koje prenosi "Njujork post", mogla da bude osuđena na čak 30 godina zatvora.

(Nova)