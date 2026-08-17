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Britanski premijer nasjeo na prevaru: Mislio da komunicira sa Trampovom savjetnicom

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 11:49

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Енди Бурнам
Foto: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung, Pool

Britanski premijer Endi Bernam razmjenjivao je poruke s osobom koja se lažno predstavljala kao jedna od najbližih savjetnica Donalda Trampa, što su za "Politiko" potvrdila četiri dužnosnika upoznata sa slučajem.

Novi premijer komunicirao je s osobom koja je tvrdila da je Suzi Vils, savjetnica kabineta Bijele kuće.

Prema tvrdnjama izvora, Bernam je nakon nekog vremena posumnjao u autentičnost kontakta.

Iz "Dauning Strita" nisu željeli davati detalje.

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"Ne komentarišemo pitanja nacionalne bezbjednosti", poručili su.

Osoba upućena u komunikaciju izjavila je da je razmijenjeno "nekoliko poruka" nakon što je premijer preuzeo dužnost, ali je i ustrajala na tome da njihov sadržaj "nije bio značajan".

Dvojica zvaničnika tvrde da je britanska ambasada u Vašingtonu bila dovoljno zabrinuta zbog incidenta da je o svemu obavijestila Bijelu kuću.

Sagovornici su, kao i ostali izvori u ovom tekstu, zatražili anonimnost zbog osjetljivosti teme koja se tiče nacionalne bezbjednosti.

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Zbog incidenta u britanskoj vladi pojavila se bojazan da je telefon Suzi Vils ponovo hakovan.

Iz Bijele kuće odbili su da komentarišu slučaj.

Prošle godine su Bijela kuća i FBI pokrenuli istragu nakon što je više senatora, guvernera i američkih direktora primilo poruke i pozive od osobe koja se takođe predstavljala kao Trampova savjetnica.

"Vol Strit Žurnal" je tada izvijestio da je Vils obavijestila saradnike o tome da su joj kontakti s telefona hakovani.

Sadržaj razgovora između Bernama i lažne savjetnice, kao ni tačno vrijeme razmjene poruka, za sada nisu poznati. Detalji o ovom sigurnosnom propustu drže se u tajnosti.

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Endi Bernam postao je premijer 20. jula.

Njegov dolazak na čelo vlade bio je očekivan otkako je 18. juna pobijedio na dopunskim izborima u Makerfildu i time osigurao nasljedstvo Kira Starmera.

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Tagovi :

Endi Bernam

prevara

Velika Britanija

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