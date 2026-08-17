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Mladića ubila struja dok je pecao: Krenuo da zabaci štap i odmah pao mrtav

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 11:01

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Струја
Foto: pexels/ Deepak Ramesha

Mladić (25) stradao je od strujnog udara, dok je pecao u Harkovskoj oblasti.

Tragedija se dogodila u subotu, 15. avgusta u gradu Ljubotin.

Kako prenose lokalni mediji, mladić je otišao da peca na jednom od ribnjaka u okolini grada. On se potom izuo i zakoračio u vodu, i krenuo da zabaci štap. Tada je, kako se vjeruje, udica zakačila električni vod koji je bio pod visokim naponom. Nesrećni mladić ostao je mrtav na licu mjesta.

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Ekipe Hitne pomoći su odmah po dojavi došle na lice mjesta, ali nisu mogli ništa da učine, osim da proglase smrt nesrećnog mladog čovjeka.

Tijelo je preneto na obdukciju, a istraga bi trebalo da ustanovi kako je tačno došlo do tragedije.

Podsjetimo, gotovo identična tragedija dogodila se prije nekoliko godina u Srbiji. Tragedija se dogodila u mestu Gornji Breg u blizini Sente, a stradao je muškarac star 30 godina, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

strujni udar

pecanje

Stradao mladić

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