Mladića ubila struja dok je pecao: Krenuo da zabaci štap i odmah pao mrtav

Autor:ATV redakcija
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Mladić (25) stradao je od strujnog udara, dok je pecao u Harkovskoj oblasti.
Tragedija se dogodila u subotu, 15. avgusta u gradu Ljubotin.
Kako prenose lokalni mediji, mladić je otišao da peca na jednom od ribnjaka u okolini grada. On se potom izuo i zakoračio u vodu, i krenuo da zabaci štap. Tada je, kako se vjeruje, udica zakačila električni vod koji je bio pod visokim naponom. Nesrećni mladić ostao je mrtav na licu mjesta.
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Ekipe Hitne pomoći su odmah po dojavi došle na lice mjesta, ali nisu mogli ništa da učine, osim da proglase smrt nesrećnog mladog čovjeka.
Tijelo je preneto na obdukciju, a istraga bi trebalo da ustanovi kako je tačno došlo do tragedije.
Podsjetimo, gotovo identična tragedija dogodila se prije nekoliko godina u Srbiji. Tragedija se dogodila u mestu Gornji Breg u blizini Sente, a stradao je muškarac star 30 godina, prenosi Telegraf.rs.
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