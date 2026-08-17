Zabio se u kamion komunalnog preduzeća i izbacio ga na željezničku prugu

Autor:ATV redakcija
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U jutarnjim satima u nedjelju, 16. augusta, u naselju Semizovac, Opština Vogošća, dogodila se saobraćajna nesreća.
U nesreći je putničko vozilo udarilo u teretno vozilo KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, potvrđeno je iz ovog preduzeća.
Tom prilikom je pričinjena velika materijalna šteta na vozilima i infrastrukturi KJKP "RAD", kao i na infrastrukturi Željeznica FBiH, jer je kamion od siline udarca završio na šinama.
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To je dovelo do obustave saobraćaja iz Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju, a ŽFBiH su saopćile kako su završeni radovi na sanaciji pruge.
Od danas, 17. augusta, saobraćaj na relaciji od Sarajeva prema tri navedena grada i obrnuto ponovo je uspostavljen.
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