Logo

Zabio se u kamion komunalnog preduzeća i izbacio ga na željezničku prugu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 10:57

Komentari:

0
Пруга шине воз
Foto: Pexel/ Mike Bird

U jutarnjim satima u nedjelju, 16. augusta, u naselju Semizovac, Opština Vogošća, dogodila se saobraćajna nesreća.

U nesreći je putničko vozilo udarilo u teretno vozilo KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, potvrđeno je iz ovog preduzeća.

Tom prilikom je pričinjena velika materijalna šteta na vozilima i infrastrukturi KJKP "RAD", kao i na infrastrukturi Željeznica FBiH, jer je kamion od siline udarca završio na šinama.

илу-море-30072026

Region

Skoro 2 decenije ljetuje na Braču, sada je Hrvatima poslao brutalnu poruku

To je dovelo do obustave saobraćaja iz Sarajeva prema Visokom, Zenici i Maglaju, a ŽFBiH su saopćile kako su završeni radovi na sanaciji pruge.

Od danas, 17. augusta, saobraćaj na relaciji od Sarajeva prema tri navedena grada i obrnuto ponovo je uspostavljen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

željeznička pruga

Vogošća

Komentari (0)

Pročitajte više

Захарова упоредила Кају Калас са ликом из совјетског цртаћа

Svijet

Zaharova uporedila Kaju Kalas sa likom iz sovjetskog crtaća

4 h

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Pet osoba povrijeđeno prilikom slijetanja automobila

4 h

0
Лисице на рукама женска рука

Hronika

Filmska krađa u Zvorniku: Dvojac ukrao kamion auto-škole, pa pao u Milićima

4 h

0
Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.

Region

Posljedice velikog požara: Izgorjelo 106 automobila, 28 kuća i 45 plovila

4 h

0

Više iz rubrike

Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Pet osoba povrijeđeno prilikom slijetanja automobila

4 h

0
Лисице на рукама женска рука

Hronika

Filmska krađa u Zvorniku: Dvojac ukrao kamion auto-škole, pa pao u Milićima

4 h

0
Судар аутомобила и мотора у насељу Врапчићи код Мостара.

Hronika

Mladići zadobili teške povrede prilikom sudara automobila i motora

5 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Hronika

Gorjela kuća u dobojskom naselju Bušletić

7 h

0

  • Najnovije

15

31

Amerikanaca (30) udario grom dok se penjao na Etnu

15

25

Porodica strahuje da je general Mladić ponovo imao moždani udar

15

21

Otkriven uzrok smrti Kličkove bivše: Evo šta su zatekle hitne službe

15

16

Uznemirujući snimak nakon pucnjave u Španiji! Izrešetane trudna sestra i tašta vođe klana "Baba"

15

13

Novi pristup u liječenju Alchajmerove bolesti: Poboljšanja vidljiva poslije tri mjeseca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima