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Pet osoba povrijeđeno prilikom slijetanja automobila

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 10:45

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Pet osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na području Pala. Do nezgode je došlo kada je sa kolovoza sletio putnički automobil marke ''Golf''.

U ovoj nezgodi koja se dogodila oko 17.10 časova, dva putnika zadobila su teške tjelesne povrede, dok su vozač i ostala dva putnika u vozilu zadobili lakše povrede.

Povrijeđenim osobama je ljekarska pomoć ukazana u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu.

Uviđaj na mjestu nezgode su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Pale.

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"O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo i u toku je dokumentovanje krivičnog djela „Ugrožavanje javnog saobraćaja“, saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.

U toku protekla 24 časa na području Policijske uprave Istočno Sarajevo još je evidentirano jedno krivično djelo, a javni red i mir je narušen jednom.

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Pale

PU Istočno Sarajevo

Saobraćajna nesreća

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