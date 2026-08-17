Pet osoba povrijeđeno prilikom slijetanja automobila

Autor:ATV redakcija
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Pet osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na području Pala. Do nezgode je došlo kada je sa kolovoza sletio putnički automobil marke ''Golf''.
U ovoj nezgodi koja se dogodila oko 17.10 časova, dva putnika zadobila su teške tjelesne povrede, dok su vozač i ostala dva putnika u vozilu zadobili lakše povrede.
Povrijeđenim osobama je ljekarska pomoć ukazana u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica "Srbija" u Istočnom Sarajevu.
Uviđaj na mjestu nezgode su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Pale.
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"O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo i u toku je dokumentovanje krivičnog djela „Ugrožavanje javnog saobraćaja“, saopšteno je iz PU Istočno Sarajevo.
U toku protekla 24 časa na području Policijske uprave Istočno Sarajevo još je evidentirano jedno krivično djelo, a javni red i mir je narušen jednom.
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