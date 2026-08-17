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Filmska krađa u Zvorniku: Dvojac ukrao kamion auto-škole, pa pao u Milićima

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 10:43

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Лисице на рукама женска рука
Foto: Pexel/Kindel Media

Policija u Zvorniku brzom akcijom uhapsila je A.M. i E.M. iz Sarajeva koji su sa parkinga ukrali kamion auto-škole i pokušali da pobjegnu.

Policijskoj stanici Zvornik je navedenog dana oko 08,15 časova oštećeno lice prijavilo da je nepoznato lice ili više njih, sa parking prostora u Zvorniku, ukralo kamion auto-škole.

Postupajući po prijavi, policijski službenici su operativnim radom u kratkom roku locirali kamion na području opštine Milići, te izvršili zaustavljanje i kontrolu vozila u kojem su se nalazila navedena lica, koja su potom lišena slobode.

Policijski službenici su izvršili uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv navedenih lica.

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Tagovi :

Zvornik

PU Zvornik

Krađa

Milići

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