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Mladi poljoprivrednik sadi biljku od koje živi kao car

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 10:27

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Млади пољопривредник сади биљку од које живи као цар
Foto: ATV

U Orašcu pored Dubrovnika porodična tradicija uzgoja artičoka traje već godinama, a danas je nastavlja Luki Kusić, koji je proizvodnju ove sve traženije, ali još uvijek relativno rijetke namirnice na tržištu podigao na planski nivo.

Sve je počelo s njegovom majkom Anom. Uz ostalo povrće počela je uzgajati i artičoke, a Luki je s vremenom preuzeo tu porodičnu priču, nastavio je i dodatno proširio proizvodnju. Danas artičoke uzgaja planski i, kako kaže, uspješno.

Domaća sorta ima posebnu vrijednost među kupcima

U Orašcu se uzgaja starinska domaća sorta artičoke koju kupci, prema riječima proizvođača, posebno cijene. Prednost joj daju u odnosu na uvozne artičoke, među kojima su na hrvatskom tržištu posebno zastupljene one iz Italije.

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Luki ih lično nije upoređivao s uvoznim sortama, ali ističe da domaće artičoke među kupcima imaju posebnu vrijednost. Upravo činjenica da je riječ o domaćem proizvodu dodatno pridonosi njihovoj potražnji.

Problem je, međutim, što se do svježih artičoka može doći samo tokom relativno kratke sezone.

"Krenu krajem ožujka i traju kroz april, mjesec dana je plafon", objašnjava Luki, a prenosi "Slobodna Dalmacija".

Klimatske promjene mijenjaju početak sezone

Prema njegovim riječima, klimatske promjene posljednjih godina utiču i na početak sezone artičoka. Sezona tako počinje sve ranije, ali njeno trajanje i dalje ostaje ograničeno.

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Još veći problem za proizvođače predstavljaju niske temperature. Artičoka je osjetljiva na hladnoću, a nagli pad temperature može prouzrokovati velike štete na nasadu.

"Ako temperatura padne oko nule, može stradati i do 80 ili 90 odsto nasada", upozorava Luki.

Takav rizik uzgoj čini nepredvidivijim, posebno u periodu prije početka berbe, kada jedan hladni talas može uništiti velik dio očekivanog uroda.

Jedna posebnost dodatno otežava proizvodnju

Uz osjetljivost na hladnoću, artičoke imaju još jednu specifičnost koja proizvođačima otežava planiranje proizvodnje. Zemljište na kojem su posađene tokom određenog perioda nije moguće koristiti za uzgoj drugih kultura.

"Tu gdje su one posađene, od oktobra do berbe ne može se saditi ništa drugo", kaže Luki.

To znači da proizvođač mora unaprijed računati na to da će određena površina mjesecima biti namijenjena upravo artičokama. Ipak, sam uzgoj, ističe, nije posebno zahtjevan.

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Sadnice se mogu nabaviti, a biljka, ako ima odgovarajuće uslove za rast, dobro uspijeva. Najveći izazovi tako nisu isključivo povezani sa samom sadnjom i njegom biljke, nego s vremenskim uslovima, kratkom sezonom i ograničenim korištenjem zemljišta.

Artičoke stižu kupcima direktno na kućni prag

Luki je ponudu dodatno približio kupcima. Svoje artičoke ne prodaje samo na tržnici, nego ih dostavlja i direktno na kućna vrata.

Takav način prodaje posebno je zanimljiv kupcima koji žele doći do svježeg domaćeg proizvoda bez odlaska na tržnicu, a kratka sezona dodatno povećava interes za artičoke iz Orašca.

Cijena za sada ostaje jedan evro po komadu

Uprkos povećanju troškova proizvodnje, cijena artičoka ove godine nije rasla.

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"Jedna artičoka je jedan evro. Nisam dizao cijenu, iako su troškovi porasli", kaže Luki.

Ipak, takva cijena možda neće još dugo ostati nepromijenjena.

Rast cijena goriva i troškova dostave mogao bi u budućnosti natjerati proizvođača na korekciju cijena.

Za sada Luki cijenu drži na istom nivou, iako su mu ulazni troškovi veći.

(Dnevno)

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Tagovi :

Artičoka

Artičoke

Poljoprivreda

Hrvatska

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